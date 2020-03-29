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РЖД подтвердили, что Минск сохранит в сообщении с Россией два поезда

РЖД подтвердили, что Минск сохранит в сообщении с Россией два поезда
Два поезда Белорусских железных дорог из Москвы и Санкт-Петербурга в города республики и обратно продолжат курсировать, говорится в сообщении РЖД.

Кабмин РФ из-за пандемии коронавируса распорядился с 00.00 30 марта ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы. Белоруссия пока сохраняет в железнодорожном сообщении с Россией два своих пассажирских поезда до Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе Белорусской железной дороги (БелЖД).

# Экономика
По материалам: ria.ru

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