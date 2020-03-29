С 30 марта в Москве для выхода на улицу потребуется спецпропуск

Алексей Вольцев

Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы. Независимо от возраста с 30 марта покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Как уточняется на сайте мэра столицы Сергея Собянина, москвичам, которые обязаны появляться на рабочем месте, можно ездить на работу. Разрешено совершать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, а также выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания и выносить мусор.

«В ближайшие дни выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска. Он будет выдаваться жителям столицы в порядке, установленным правительством Москвы», — говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию.



