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Саудовские военные отразили ракетную атаку на Эр-Рияд, сообщает СМИ

Саудовские военные отразили ракетную атаку на Эр-Рияд, сообщает СМИ
Армия Саудовской Аравии сбила две ракеты в небе над Эр-Риядом и одну над портовым городом Джазан близ границы с Йеменом, передает телеканал "Аль-Арабия"."Сбиты две ракеты в небе над Эр-Риядом... Сбита ракета в небе над Джазаном",- сообщает телеканал.

Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что самолеты возглавляемой КСА коалиции нанесли серию ударов по позициям повстанцев-хуситов в Сане и в пограничных с Саудовской Аравией провинциях Саада и Джуф.


Йемена и поддерживающая его арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией откликнулись на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о прекращении огня на фоне угрозы распространения коронавируса. Также инициативу ООН поддержали правящие на севере Йемена и контролирующие столицу Сану повстанцы из движения "Ансар Алла".
# В мире
По материалам: ria.ru

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