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Сбербанк объяснил правила кредитных каникул для россиян

Сбербанк объяснил правила кредитных каникул для россиянФото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»

Пострадавшие в связи с пандемией коронавируса россияне смогут взять кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Сбербанка.

Отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до полугода с увеличением срока кредитования до 12 месяцев. При этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены.

Основанием для кредитных каникул является нахождение на лечении в связи с COVID-19, реабилитация, нахождение в карантине после возвращения из-за границы, потеря работы вследствие пандемии.

Получить отсрочку можно только при документальном подтверждении данных причин. К примеру, в случае заражения необходимо предоставить больничный лист, говорится в сообщении банка.

25 марта в ходе обращения к нации президент Владимир Путин пообещал россиянам отсрочку по ипотеке. Речь идет о тех заемщиках, чей доход в связи с пандемией сократился более чем на 30 процентов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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