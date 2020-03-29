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"Ситуация с Covid-19 только подчеркнула важность": эксперты о поправках в Конституцию РФ

"Ситуация с Covid-19 только подчеркнула важность": эксперты о поправках в Конституцию РФ

Ситуация с коронавирусом и экономические трудности, с которыми столкнулся весь мир, только подтвердили важность внесения поправок в Конституцию РФ. Подобного мнения придерживаются многие российские эксперты и политологи.

Политконсультант Алена Август в разговоре с «Газетой.Ru»:

“Поправки, касающиеся здравоохранения и социальной поддержки - очень востребованы, то есть это то, что необходимо в нашей жизни. Ситуация с коронавирусом это еще раз подчеркнула, потому что те действия, которые предпринимает сейчас президент, это абсолютно по тексту поправок. Приоритет женщинам, детям, приоритет семье, приоритет защиты здоровья граждан — все это то, что сейчас происходит в реальности, это то, что прописано в тексте поправок”

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин в беседе с изданием ФедералПресс о поправках по защите труда и бизнеса:

"В случае принятия поправок, в Конституции будет закреплены антикризисные меры для бизнеса. Это будет уже не добрая воля, а прямая обязанность правительства помогать бизнесу. Гармонизация социально-трудовых отношений, такие меры как кредиты под ноль, реструктуризации долгов, сохранение рабочих мест – это будут не просто разовые мероприятия, а конституционная обязанность"

Российский политолог, автор телеграм-канала "Политджойстик" Марат Баширов в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» о поправке, касающейся поддержки социальных НКО государством.

“Я хочу обратить внимание, что Конституция является источником не только законодательной деятельности, но еще и источником гражданских инициатив. Когда у вас есть такая мощная поддержка в виде закрепления нормы в одной из статей Конституции, это дает уверенность тем людям, которые начинают заниматься этой деятельностью”.

Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло в беседе с Ruposters о поправке, гарантирующей терртиориальную целостность:

"Мировой кризис, снижение цен на нефть в результате эпидемии коронавируса напомнило историю распада СССР, когда также случился обвал цен на углеводороды. Разумеется, Запад использовал внутреннюю нестабильность, что повлекло развал страны. И сейчас наша страна мешает отдельным "партнерам" – так, постоянно озвучиваются территориальные претензии со стороны сопредельных государств – и не исключено, что например объявление Украины о закрытии Крыма будет поддержано Западом под предлогом борьбы с коронавирусом"

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества “Национальная медицинская палата” Леонид Рошаль в комментарии ИА REGNUM о медицинской поправке:

“Я очень сожалею, что мы такую поправку не внесли несколько лет тому назад в Конституцию, потому что вопрос так не стоял. И внесение этой поправки меняет кардинально подход государства к организации системы здравоохранения. Эта поправка обязывает оказывать медицинскую помощь каждому человеку в России вне зависимости от того, где он находится. Эта медицинская помощь должна быть высококачественной”


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По материалам: uposters.ru

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