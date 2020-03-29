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Сланцевую нефть в США отдают уже с доплатой

Сланцевую нефть в США отдают уже с доплатой

Падение спроса и цен из-за пандемии нового коронавируса и ценовой войны на рынке нефти погружает сланцевую добычу в США в глубокий кризис. Отдельные компании начали даже объявлять, что доплатят тем, кто заберет у них нефть. Хранилища переполнены и это грозит остановкой добычи.

На реальном рынке сланцевой добычи в США ситуация подчас складывается еще критичнее, чем на биржевом. Отдельные компании вынуждены доплачивать за то, что у них вывезут нефть, сообщает Bloomberg. Так, торговый дом Mercuria Energy Group Ltd предлагал покупателям 19 центов за каждый баррель, который они вывезут из хранилища.

«Это нефть в регионах, где нет покупателей», — прокомментировала агентству аналитик консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи. Она пояснила, что отрицательными цены становятся там, где быстро заполняются хранилища: «Скоро могут начаться остановки добычи».

Нефтетрейдеры рассказали Bloomberg, что НПЗ сокращают производство из-за снижения спроса и у компаний сужается возможность подавать сырье в нефтепроводы. Поэтому нефть прямо из скважин скоро будет «продаваться» с доплатой не только в Вайоминге.

Уже сейчас Canadian Western Select торгуется на уровне ниже $ 5 за баррель, Oklahoma Sour — ниже $ 7.

Как уточняет РБК, цену в минус 19 центов за баррель зафиксировали на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour. Эта сернистая нефть используется для производства битума и асфальта: «Из-за большого объема примесей, в первую очередь серы, ее сложно перерабатывать, что обуславливает ее значительно более низкую стоимость по сравнению с эталонными сортами Brent и WTI».

Как сообщало ИА Newstes , Белому дому придется отложить закупку нефти у американских производителей, чтобы поддержать их во время кризиса низких цен. Конгресс отказал министерству энергетики в предоставлении средств на приобретение 77 млн тонн сырья в Стратегический нефтяной резерв.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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