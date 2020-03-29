СМИ составили подборку фильмов про изоляцию

Влада Некрасова

В одиночестве

. Обозреватели британского издания The Guardian подготовили список кинолент про изоляцию, рекомендованных в просмотру во время карантина.

"Изгой" (2000) Роберта Земекиса. Том Хэнкс, успешно справившийся c COVID-19, в этом фильме играет единственного выжившего во время падения самолета в Тихий океан. Он оказывается один на острове около архипелага Кука.

"Погребенный заживо" (2010) Родриго Кортеса. Райан Рейнольдс просыпается в гробу под землей. С собой у него только зажигалка и мобильный телефон.

"Спасение" (1995) Тодда Хейнса. У Джулианны Мур все хорошо: достаток, любящий муж, сын, подруги, аэробика, выращивание роз, и вдруг она становится жертвой странного заболевании - "аллергии на двадцатый век".

С семьей или детьми

"Комната" (2015) Ленни Абрахамсона. Экранизация одноименного романа Эммы Донохью, основанного на реальной истории. Насильник запирает Бри Ларсн в сарае во дворе своего дома. Там у нее рождается сын Джек, который видит мир только по телевизору. Ей приходится быть для мальчика всем до пяти лет, пока ему не удается вырваться из заточения.

"Сияние" (1980) Стэнли кубрика. То, чем закончилась изоляция в отеле "Оверлук" для Джека Николсона и его семьи, поможет осознать, что без привидений, сумасшедших и прочих ужасов, в текущей ситуации у нас все не так уж плохо.

"Комната страха" (2002) Дэвида Финчера. Джоди Фостер с дочерью въезжают в только что купленный дом, оборудованный комнатой, в которой можно спрятаться на случай, если залезут воры. Они, конечно, не заставили себя ждать.

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