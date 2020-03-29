Сокровища музеев, лекции о моде и физике, нескучные подкасты: как тратить время с пользой на карантине

Вадим Карасев

На этой неделе президент России Владимир Путин объявил целую неделю выходных — все для того, чтобы замедлить распространение коронавируса. Режим самоизоляции продолжается, а сериалы уже подходят к концу и все окна в квартире вымыты? Мы продолжаем рассказывать, чем занять себя дома, и сегодня предлагаем обратить внимание на предложения музеев, образовательные курсы и подкасты, которые не дадут заскучать в неволе.





Экскурсии в музей

Любили раньше часами посидеть перед любимой картиной? Изменять привычке не обязательно, разве что сидеть теперь придется перед экраном компьютера. Многие музеи запустили альтернативные онлайн-программы и экскурсии, чтобы посетители не скучали на карантине.

ГМИИ им. Пушкина

Так, на сайте ГМИИ им. Пушкина можно совершить виртуальный тур по залам музея. Кроме того, запустили проект #НаединесПушкинским, для которого музей совместно с Комитетом по туризму города Москвы подготовил цикл из восьми экскурсий по основной экспозиции, посвященных отдельным экспонатам или залам.

Ну а те, кто очень тоскует по любимому музею, могут присоединиться к флешмобу #СкучаюпоПушкинскому и рассказать, чем им дорог этот музей.





Третьяковская галерея

Под девизом #ТретьяковкаДома в онлайн перевел свои экспозиции и музей под руководством Зельфиры Трегуловой. На период карантина явно стоит подписаться на аккаунты музея в соцсетях или на специальную рассылку — именно так за новинками будет следить легче всего.

В YouTube-канале галереи можно найти лекции и документальные фильмы, а также познавательные рассказы о создании картин. Например, на днях туда добавили видео о картине Александра Иванова "Явления Христа народу".





Государственный исторический музей

На медиапортале ГИМ собраны экскурсии по выставкам музея. Среди любопытных обновлений — обзор экспозиции "Русская свадьба", а также рассказ о том, как развлекалась молодежь в прежние времена.

Государственный Эрмитаж

На сайте музея каждый день появляется расписание прямых трансляций — в день проходит порядка семи экскурсий! Если все равно не успеваете, запись эфиров можно найти на странице музея "ВКонтакте".

Кстати, экскурсия по парадным залам Зимнего дворца вышла и на итальянском языке — в поддержку Италии, в которой на данный момент самая тяжелая ситуация с распространением коронавируса. Но если вы учите данный язык — это отличная возможность попрактиковать восприятие на слух.

Музей современного искусства "Гараж"

14 марта музей перешел на режим "Самоизоляция", впрочем, коммуникация с аудиторией от этого не стала менее интенсивной. Команда радует свою публику плейлистами, проводит прямые эфиры и дискуссии, а в телеграме можно изучать архивы музея.

Галерея Уффици

В цифровом формате можно полюбоваться на шедевры Микеланджело, да Винчи, Боттичелли и других мастеров. Эффект, конечно, будет не тот, как в залах музея, но зато картины можно рассмотреть в деталях. Кроме того, на сайте собраны и тематические подборки, например, "Мир Данте и искусство".





Британский музей

На сайте музея в оцифрованном виде собрано около четырех миллионов экспонатов. Можно последовательно осмотреть все залы, можно начать с подборок главных сокровищ коллекции, а можно и послушать подкасты от сотрудников музея.

Лувр

На сайте французского музея, где за один визит точно все не осмотришь, можно найти несколько виртуальных туров, а также видео, посвященные главным шедеврам экспозиции, где можно разглядеть все детали полотна.

Музей Прадо

На сайте музея в электронном виде также же можно изучить экспозицию. Удобно архив и структурирован — можно смотреть коллекции по периодам, а можно изучать и подборки по авторам.





Europeana

На самом деле на виртуальные экскурсии сейчас можно отправиться на сайтах почти всех крупных музеев мира — от музея Ван Гога в Амстердаме до Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

Но если хочется все, сразу и в одном месте — загляните на сайт Europeana, где можно найти самые разные тематические подборки по экспозициям десятков европейских музеев.





Проект "Открытый музей" от телеканала "Культура"

Многие музеи присоединились и к проекту телеканала "Культура", куда войдут программы с рассказами о выставках и коллекциях. Чем это лучше обычных экскурсий прежде? Заглянуть можно будет не только в залы, но и в запасники, директорские кабинеты и другие пространства музея, куда посетителей обычно не пускают.

В проекте уже участвуют Государственная Третьяковская галерея, Исторический музей, Мультимедиа Арт Музей и ГМИИ. им. Пушкина. Проведет видеознакомство со своим музеем и директор Миланской пинакотеки Брера Джеймс Бредберн.

Сайт National Marine Sanctuaries

Если вы согласны, что можно вечно смотреть на воду, а вид аквариума вас вообще успокаивает, то этот "музей" для вас! На сайте собраны подводные сокровища у берегов США. Можно больше узнать о жизни морей и океанов, а также погрузиться на глубину, не будучи дайвером.





Музей интернета

Благодаря ему мы сейчас не отрезаны от мира и имеем возможность получать информацию из разных источников, успокаиваться видео с котиками, искать рецепты из гречки и созваниваться с коллегами и родными по видеосвязи — спасительный интернет!

Самое время узнать его историю — сайт доступен только на шведском, но с переводчиком вполне можно справиться с его содержимым, ну или приступить к изучению языка.





Образовательные сайты

Подтянуть знания языка, научиться рисовать, вспомнить школьный курс физики — во время карантина можно заняться и самообразованием, а не только развлечениями, тем более возможностей ничуть не меньше. Многие порталы на время карантина сделали подписки бесплатными или увеличили количество бесплатных программ.

"ПостНаука"

На сайте собраны познавательные лекции на самые разные темы: от изменения климата до ирландской мифологии. Материалы при этом подаются в разных форматах: есть видео, есть статьи и даже игры и тесты, где можно проверить свои знания.





"Арзамас"

Любознательным людям будет интересно заглянуть и на сайт "Арзамас", где собраны статьи, видео и даже подкасты на разные темы. Пока мировая экономика шатается под напором коронавируса, актуально будет послушать серию об истории денег.

БрON Air

Театр на Малой Бронной и Фонд поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса совместно запустили образовательный онлайн-проект о театре. Публику ждут лекции ведущих театроведов и историков театра, а также беседы и онлайн-встречи на актуальные темы современного искусства. За анонсами трансляций лучше следить в соцсетях театра.

Онлайн-курсы

Сэкономленное на дороге до офиса время можно потратить и на повышение квалификации. Например, послушать лекции по давно интересующему предмету, улучшить знания в своей области или вовсе приобрести новый навык, который потом можно будет добавить в резюме (о собственных преимуществах на рынке труда явно стоит задуматься уже сейчас, ведь его вместе с экономикой в этом году явно будет потряхивать).





"Лекториум"

На сайте можно прослушать лекции от преподавателей самых разных вузов и учебных лабораторий, причем как отечественных, так и зарубежных. Выбор предметов также огромен: от лингвистики до биоинформатики.

"Универсариум"

Еще одна площадка для тех, кто хочет наверстать лекции, которые прогулял в институте, или узнать что-то новое. На сайте собраны и лекции, которые будут интересны просто для общего развития, например, по истории кино. За некоторые курсы надо будет заплатить, но и ассортимент бесплатных подборок весьма впечатляющий.

Skillbox

Онлайн-университет Skillbox открыл бесплатный доступ к некоторым курсам до 1 мая. Например, можно освоить работу с Photoshop, основы веб-верстки или научиться создавать контент для YouTube у отечественных гуру жанра — Ильи Прусикина, Данилы Поперечного и других.

Французская академия моды (Institut Français de la Mode)

Это настоящий подарок всем, кто интересуется модой! С 30 марта любой желающий может присоединиться к четырехнедельному онлайн-курсу "Понимание моды: от бизнеса к культуре".

Среди лекторов обещают президента модного направления Chanel Бруно Павловски, генерального директора LVMH Сидни Толедано, генерального директора Saint Laurent Франческа Беллеттини, дизайнера Симона Порта Жакмюса и других.





Mircosoft

Бесплатный раздел с образовательными материалами есть и на сайте Microsoft. Курсы структурированы по уровню сложности и тематическим направлениям. Даже если компьютерным гуру вы становиться не собираетесь, попытка понять логические задачи — отличная зарядка для ума.





Курсы корейского языка

Возможностей начать учить или практиковать язык сейчас множество. Доступно и дистанционное обучение, и приложения для общения с носителями. Если с европейскими языками вы уже разобрались, пора приниматься за новые регионы. На видеопортале Корейского культурного центра можно найти все уроки, которые проводятся на курсах.

"Открытое образование"

Лучшие лекции разных вузов России собраны на сайте "Открытое образование". Рассчитаны подборки, конечно, больше на студентов, но можно найти курсы, которые пригодятся и тем, кто давно получил диплом. Например, курс "Этикет на все случаи жизни" от Томского государственного университета.

Кулинарные курсы Novikov School

Надоели блюда из гречки? На время карантина кулинарная школа Novikov School открыла доступ ко всем кулинарным видеоурокам. Промокод КАРАНТИН будет действовать до 16 апреля.





Подкасты

The Big Beard Theory

Из названия может показаться, что это подкаст о барбершопах, но нет. Шелдон бы вполне одобрил темы: физика, астрономия, астрофизика, технологии. Например, один из недавних выпусков был посвящен майнингу на астероидах. Не представляете, что это такое? Скорее подписывайтесь и еще не такое узнаете!





99% Invisible

Авторы этого англоязычного подкаста ждут самых любознательных слушателей. Хотите узнать о происхождении печенья с предсказаниями, или почему Зигмунд Фрейд выбрал диван, а не кресло, или как строили секретную атомную лабораторию на месте школы для мальчиков? Тогда вам сюда!

"Эффективный нетворкинг"

Полезные связи — все рекомендуют вам их заводить, но никто не рассказывает как? Это сделает Алексей Бабушкин, автор подкаста "Эффективный нетворкинг". Собеседники у него совершенно разные: от представителей бизнеса до режиссеров и исполнителей, так что и советы на все случаи жизни.





"Брендятина"

Нет, это подкаст не про самокритичность авторов, а про истории модных и не только брендов. В каком году появилось первое печенье Oreo, в каком возрасте Джимми Чу изготовил первую пару обуви, с чего начинался Netflix — эти и многие другие любопытные факты можно узнать, послушав этот подкаст. Хватит надолго — имеется уже 349 выпусков!





Подкаст Елены Резановой

Если вам нравится слушать простые человеческие истории, то стоит подписаться на подкаст специалиста в области карьерных стратегий Елены Резановой. Ее герои рассказывают личные истории о поиске себя, преодолении кризисов, следовании за мечтой, поражениях и успехах.