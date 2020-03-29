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Совфед пока не планирует менять режим работы из-за новых мер в Москве

Совфед пока не планирует менять режим работы из-за новых мер в Москве
Режим работы Совета Федерации не поменяется, несмотря на объявленные мэром Москвы меры по самоизоляции всех москвичей из-за ситуации с коронавирусом, заседания комитетов и совета верхней палаты пройдут, как и планировалось, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Ранее мэр Москвы Собянин сообщил в своем блоге, что с понедельника домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей столицы независимо от возраста.

# Россия
По материалам: ria.ru

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