Совфед пока не планирует менять режим работы из-за новых мер в Москве

Анастасия Иванова

Режим работы Совета Федерации не поменяется, несмотря на объявленные мэром Москвы меры по самоизоляции всех москвичей из-за ситуации с коронавирусом, заседания комитетов и совета верхней палаты пройдут, как и планировалось, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Ранее мэр Москвы Собянин сообщил в своем блоге, что с понедельника домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей столицы независимо от возраста.