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Спорт, модный дебют и платья с принтами: смотрим новые весенние лукбуки

Спорт, модный дебют и платья с принтами: смотрим новые весенние лукбуки

В новой подборке смотрим на новые "сказочные" платья от Алены Ахмадуллиной, новую спортивную коллаборацию, дебютную коллекцию дизайнера Александры Талалай и другие весенние лукбуки.

1.COS

В основной цветовой палитре коллекции преобладают мягкие, нейтральные и светло-серые оттенки. На контрасте со светлыми тонами представлены ярко-красные, голубые оттенки, а также цвет индиго.



2.NEROLab

Коллекция состоит из четырех капсул — все они объединяют в себе контрастную самобытность: жизнь мегаполиса и отсылку к природным стихиям.

У каждой капсулы своя тема — цветы, сафари, море, тропики. Они находят отражение в тканях, расцветках и даже фурнитуре.



3.Puma x Rhude

Puma и основанный в Лос-Анджелесе бренд Rhude вновь объединили усилия для создания второй коллаборации. В коллекции минимализм сочетается с элементами мотоспорта. Легендарные теннисные кроссовки 90-х годов Puma Performer приобрели обновленый вид благодаря комбинации светоотражающих ярко-розовых кожаных накладок и приглушенных цветов нубука.



4.Akhmadullina Dreams

Каждая коллекция Akhmadullina Dreams рассказывают свою сказочную историю. В новой коллекции это Маша и Медведь, Зайчики, Волк и Овечка, а также обитатели жарких джунглей Крокодил и Тигр. В центре коллекции традиционно находятся платья разных силуэтов. Платья дополняют брючные костюмы, жакеты оверсайз, свитшоты и футболки с принтами в акварельной технике, а также линия верхней одежды — тренчи, пальто, кожаные плащи, цветной деним и платки со стилизованной геометрией.

Ну а поскольку режим карантина не подразумевает оффлайн-шопинг, то по промокоду ATHOME можно получить скидку 20% в интернет-магазине бренда на любую вещь из новой коллекции. Доставка по России при заказе онлайн будет бесплатной.



5.Alexandra Talalay

В марте российский дизайнер Александра Талалай запустила одноименный бренд одежды Alexandra Talalay и презентовала дебютную капсульную коллекцию. Вдохновением послужили лаконичные образы из 40-х, с их примечательным минимализмом и геометрически ровными линиями.



6.Ereda

В весенне-летней коллекции — шелковые легкие плащи с цветочным узором и подкладкой цвета жженого миндаля, серебристые костюмы, пиджаки и комбинезоны с асимметричными завязками, шелковые платья с принтом из орхидей и эполетами.

В коллекции используются джерси, шелк, хлопок и шелковая органза с рисунком.


# Спорт / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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