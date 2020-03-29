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Способное достроить «Северный поток-2» российское судно направилось в Атлантику

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно направилось в АтлантикуФото: Илья Питалев / РИА Новости

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», изменило курс и направилось в Атлантику. Об этом свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов, пишет «Интерфакс».

«Академик Черский» обогнул крайнюю южную точку Африки — мыс Игольный, и тем самым вышел из вод Индийского океана.

24 марта сообщалось, что судно отправилось в ЮАР.

В начале февраля корабль покинул российский дальневосточный порт Находка. Официально о маршруте «Академика Черского» не сообщалось, но, когда он находился на Мадагаскаре, портом назначения значился египетский Суэц. Однако вместо него трубоукладчик направился в мозамбикский порт Мапуту.

«Газпром» купил это судно в 2015 году, чтобы быть независимым от зарубежных подрядчиков и санкционных рисков при строительстве своих новых экспортных газопроводов.

Введенные США санкции вынудили швейцарского подрядчика Allseas отказаться от работы. Тогда в «Газпроме» заявили, что компания завершит оставшиеся семь процентов проекта своими силами. По словам президента России Владимира Путина, газопровод должен заработать в конце текущего или начале следующего года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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