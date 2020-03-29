Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Стало известно о новой жертве коронавируса в Украине: заразились уже 356 человек

Стало известно о новой жертве коронавируса в Украине: заразились уже 356 человек

Стало известно о новой жертве коронавируса в Украине: заразились уже 356 человек

В Украине подтвержден новый, уже девятый, случай смерти от коронавируса. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Всего за день 28 марта были выявлены 45 новых случаев заболевания. По состоянию на 22.00, общее число заболевших достигло 356. Пять человек считаются выздоровевшими.

В случае с девятой жертвой COVID-19 пока не ясно, новый ли это случай, либо же подтверждение коронавируса у одного из ранее умерших. Подробную информацию Минздрав обещает опубликовать в 10.00 29 марта.

Напомним, в Украине зафиксировано несколько случаев, когда коронавирусом заразились врачи после контакта с заболевшим пациентом. Отправлены на карантин роддом и онкодиспансер в Виннице, пульмонологическое отделение больницы в Кременчуге.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

История одного путешествия: как оказаться на карантине в Антарктиде
История одного путешествия: как оказаться на карантине в Антарктиде
Дочь Анастасии Заворотнюк: «Мама попросила меня потерпеть несколько месяцев»
Дочь Анастасии Заворотнюк: «Мама попросила меня потерпеть несколько
У Натальи Ветлицкой заподозрили коронавирус
У Натальи Ветлицкой заподозрили коронавирус
Энрике Иглесиас показывает, как лучше всего провести время дома с детьми: видео
Энрике Иглесиас показывает, как лучше всего провести время дома с
Эксперт рассказал, когда ждать пика эпидемии COVID-19 в России
Эксперт рассказал, когда ждать пика эпидемии COVID-19 в России
Олег Газманов ужаснулся вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко
Олег Газманов ужаснулся вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко
Рим вступил в «жёсткую конфронтацию» с Берлином: коронавирус разрушает ЕС
Рим вступил в «жёсткую конфронтацию» с Берлином: коронавирус
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно направилось в Атлантику
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно направилось в
Госдеп отказался анонсировать снятие санкций с "Роснефти"
Госдеп отказался анонсировать снятие санкций с "Роснефти"
Гузеева матом обругала россиян за прогулки
Гузеева матом обругала россиян за прогулки
Уволили главного фтизиатра Кубани, скрывшую поездку в Доминикану
Уволили главного фтизиатра Кубани, скрывшую поездку в Доминикану
Обращение Путина назвали превентивным ударом по коронавирусу
Обращение Путина назвали превентивным ударом по коронавирусу

Топ на сегодня

Поляки оценили российскую помощь Италии
Поляки оценили российскую помощь Италии
Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам
Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам
Лукашенко похвалил Трампа: Быстро сориентировался с коронавирусом
Лукашенко похвалил Трампа: Быстро сориентировался с коронавирусом
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать деньги
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

Еще по теме

Минздрав подтвердил отсутствие новых случаев коронавируса в Украине
Минздрав опубликовал свежие данные по коронавирусу COVID-19 в Украине
Минздрав обнародовал данные по распространению коронавируса в Украине
Онкодиспансер окружила полиция: в Виннице переполох из-за коронавируса у врача