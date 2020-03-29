Столкнуть стальными лбами: сравнение тяжелых танков Второй мировой

Влада Некрасова

Первый тяжелый

Десятки тонн металла, метровая броня и мощные дальнобойные орудия — 75 лет назад, 29 марта 1945-го, Красная армия приняла на вооружение тяжелый танк ИС-3, воплотивший в себе лучшие качества бронемашин того времени. Всего за несколько лет советская танкостроительная школа стала сильнейшей в мире. Но хорошие машины были и у противника — немцев, и у союзников — американцев. О тяжелой технике времен Второй мировой — в материале РИА Новости.

Над проектом тяжелого танка в СССР начали работать в 1937-м. Гражданская война в Испании показала, что советские бронемашины — легкая мишень для врага. Прежде всего из-за недостаточной защиты.

В 1939-м на вооружение Красной армии приняли тяжелый танк КВ-1 ("Клим Ворошилов"). Корпус из катаной стали. Лоб — три бронелиста, два — по 75 и один — в 40 миллиметров. Борта и заднюю часть прикрывали 75 миллиметров стали, днище и крышу — 30 миллиметров.