Су-35 превосходит F-16: Российский истребитель в Сирии беспокоит НАТО

Влада Некрасова

Российский многоцелевой истребитель Су-35 (по кодификации НАТО — Flanker-E+) превосходит американский F-16 не только по маневренности и ближнему бою, но и по уровню защиты от воздействия высокоточного оружия. По мнению летчика-инструктора ВКС РФ Андрея Красноперова, в отличии от США в России большие требования предъявляются к сверхманевренности истребителя, и Су-35 превосходит своего конкурента.

«Он может выполнять фигуры высшего пилотажа — причём, такие, которые, скорее всего, даже незнакомы нашим противникам. Двигатель у него более мощный. Он может развивать скорость звука не на форсаже, а просто в обычном режиме. Этим не может похвастаться F-16», — отметил пилот в интервью телеканалу «Звезда».

Кроме того, двигатели Су-35 имеют управляемый вектор тяги, что позволяет лететь ему «чуть ли не хвостом вперёд». В дальности перелёта американец также проигрывает российской боевой машине. F-16 может пролететь без подвесных баков 2700 километров, в то время как Су-35 — 3600 км.

«Не секрет, что Су-35 превосходит (амерканскую) серию „F“ именно по маневренности, по ближнему бою. У него более совершенное оборудование, и НАТО, конечно, обеспокоено тем, что этот самолёт находится в Сирии», — отметил Красноперов.

Благодаря применению комплекса радиоэлектронного подавления «Хибины» российский истребитель надёжно защищён от воздействия высокоточного оружия. Упредить удар по самолёту позволяет и установленный на Су-35 локатор, который заранее видит вражеские самолеты на дальностях до 400 километров. Для сравнения: F-16 видит всего на 200 километров. При этом российский радар способен обнаруживать цели даже в условиях активных радиопомех.

Радиолокационный комплекс с фазированной антенной решеткой «Ирбис» способен одновременно сопровождать до 30 целей и наводить ракеты на восемь из них. В зоне видимости радара также могут находиться и не менее четырех наземных целей, по двум из которых он может вести огонь. Для этого есть целый набор управляемых ракет класса «воздух — поверхность», а также неуправляемые ракеты и авиабомбы различных калибров.

У американского F-16 возможность работы по наземным целям реализована по остаточному принципу. Самолёт способен нести лишь две корректируемые авиабомбы, наводящиеся по сигналу GPS и способные поражать только неподвижные цели. Для воздушного боя российский самолет вооружается ракетами «воздух — воздух» Р-77 и Р-27ЭР с дальностью действия 110 и 130 километров соответственно.

Как сообщало ИА Newstes, Су-35 стал не только конкурентом для F-16, но и альтернативой для истребителя пятого поколения F-16 на рынках некоторых государств — традиционных покупателей американской продукции военного назначения. Так, Турция, будучи страной-членом НАТО и столкнувшись с ограничениям Соединённых Штатов после закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400, присматривается к Су-35 в качестве возможного заменителя F-35.