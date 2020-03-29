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Сын Сергея Лазарева учит двухлетнюю сестренку разговаривать

Сын Сергея Лазарева учит двухлетнюю сестренку разговаривать
Еще недавно из-за плотного рабочего графика Сергей Лазарев не успевал полностью посвятить себя детям. Но из-за всеобщего карантина у певца появилась возможность больше времени проводить с наследниками. В личном блоге артист показал, как проходят его семейные выходные.

36-летний Сергей Лазарев поделился с поклонниками трогательным видео подросших детей. На ролике сын Никита учит сестру произносить по слогам его имя. Маленькая Аня старательно повторяет за братом. «Такие большие. Старший учит разговаривать младшую! Берегите семьи! Оставайтесь дома в эти сложные, опасные для здоровья дни!» — подписал публикацию певец.

Отметим, что Сергей, как и другие звезды отечественного шоу-бизнеса, отменил ближайшие концерты и выступления. По словам артиста, он во всем старается искать плюсы. Более того, исполнитель отмечает, что теперь может достаточно времени проводить с детьми и видеть, как они растут.


«Такая вынужденная временная остановка в концертном графике из-за угрозы распространения вируса — прекрасная возможность побыть больше с семьей! Поиграть, почитать, посмотреть фильмы! Давайте уже выключать «панику». Сами себя загоняем в депрессию. Я тоже этому подвержен, но надо, чтобы вовремя кто-то дал психологический подзатыльник, а у меня такие люди тоже есть, чтобы мыслить позитивно! Пусть для вас я стану таким человеком, который заставит опомниться и заставит мыслить позитивно, поделившись своим позитивом! Будьте счастливы! И не болейте», — призвал Лазарев.

Напомним, Сергей два года скрывал от общественности рождение сына. В 2016-м певец все же сообщил, что воспитывает первенца Никиту. Осенью прошлого года исполнитель вновь шокировал публику, сказав, что растит годовалую дочь Аню. «Давно понял, что готов стать отцом. Но ждать у моря погоды, ждать, что я найду ту самую единственную — не хотел. И понял, что могу взять на себя эту ответственность. Лет шесть назад я ходил к психологу, мы на эту тему общались — я хотел и желал. Закрывал глаза и на вопрос кто у тебя, отвечал, что мальчик и девочка», — делился артист.

К слову, наследники Лазарева появились на свет от суррогатной матери. Исполнитель не скрывает, что теперь по-настоящему счастлив и сделает все, чтобы его дети ни в чем не нуждались. «Никита и Анна полноценные брат с сестрой по обоим родителям и копии друг друга. Сто процентов родство. Аня копия Никиты. У Никиты и Ани одна биологическая мама, но вынашивали моих детей разные суррогатные матери», — заявлял Сергей.

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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