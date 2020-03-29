Таро-прогноз на неделю с 30 марта по 5 апреля

Вадим Карасев

Прогноз карт Таро на начало апреля поможет представителям Знаков Зодиака справиться с трудностями и заранее продумать план действий таким образом, чтобы вовремя находить пути отступления и не терять времени даром.

Расклады старших Арканов с давних пор помогают людям не просто предугадывать события, но и изменять судьбу, принимая те или иные решения. Прогноз на период с 30 марта по 5 апреля позволит найти способ привлечь в жизнь удачу, а также своевременно отказаться от определенных планов, ведущих в тупик. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют учитывать обстоятельства личной жизни, чтобы глубже понимать предсказания карт колоды «Последствий».

Овен





По карте «Сила» Овны в начале недели смогут найти выход из сложной ситуации, если будут честны перед собой и своим окружением, а также реально оценят свои силы. Упорство поможет преодолеть препятствия на пути к счастью.

Со среды согласно карте «Звезда» Овны смогут насладиться успехами, получить хорошие известия, а также приятные подарки от судьбы. Совет карты — не сопротивляться переменам, которые приведут к лучшему.

Аркан «Императрица» сулит Овнам приятное завершение недели. По этой карте их ожидает благополучный исход дел, но не сразу, а значит, нужно набраться терпения и продолжать начатое без пауз.

Телец





Начало недели по карте «Башня» будет напряженным. Тельцам предстоит выбрать новый путь и, стоя на развилке, не терять головы. Эмоции не помогут, поэтому нужно слушать голос разума и принимать взвешенные решения.

Карта «Маг» сообщает, что Тельцам предстоит творческая работа, когда в процессе труда они смогут найти новый подход к решению старых вопросов и проявить находчивость. По этому Аркану успех не за горами, а значит, нужно включаться в работу без промедления.

Карта «Иерофант» сулит Тельцам приятное завершение недели. По ней важно заниматься теми делами, что имеют первостепенную значимость, чтобы вовремя прийти к победе и насладиться новыми успехами.

Близнецы





Аркан «Повешенный» указывает Близнецам на необходимость следить за происходящими событиями. В деловой среде ответственность спасет от ошибок и промахов, поэтому важно настроиться на серьезную работу и не отвлекаться до самого завершения важных дел.

По карте «Иерофант» Близнецы почувствуют воодушевление и жажду перемен. Аркан указывает на возможность подчинить себе происходящие события, поэтому в середине недели нужно проявить настойчивость.

«Влюбленные» — карта выбора. По ней Близнецы к выходным смогут перейти на новый жизненный этап, оставив за спиной сомнения и страхи. Выбор важно делать самостоятельно, по велению сердца, чтобы потом не жалеть о содеянном.

Рак





В раскладе для Раков карта «Луна» призывает к осторожности. Сомнения и страхи не должны становиться препятствием к счастливой жизни, поэтому с понедельника так важно работать над собой и привлекать в жизнь позитивные эмоции.

По карте «Дурак» есть риск оступиться, и Ракам важно быть бдительными. Дела могут идти как по маслу, но стоит отвлечься — и проблемы будут приходить одна за другой. Совет карты — внимательно относиться к своим обязанностям и выполнять работу в срок, не надеясь на помощь со стороны.

Карта «Отшельник» говорит об уединении. К выходным Раки смогут выделить время для того, чтобы проанализировать ситуацию, найти ответы на волнующие вопросы, а также восполнить запас сил.

Лев





Карта «Звезда» указывает Львам на то, что они выбрали верное направление. По этому Аркану в начале недели не будет препятствий, а значит, можно смело продолжать начатое и не бояться неприятностей.

Аркан «Император» сулит Львам карьерный рост. По этой карте важно принимать мудрые решения, отказаться от гордыни и обмана, иначе судьба не будет благосклонна и неприятности не заставят себя ждать.

В конце недели по карте «Отшельник» Львы смогут уединиться, чтобы подвести первые итоги работы, найти способ привлечь в жизнь благополучие и справиться с неразрешенными вопросами.

Дева





Девам, судя по карте «Императрица», удастся привлечь в жизнь позитивные перемены. Совет карты — действовать осмотрительно и не торопить события, чтобы промахи не отдалили от долгожданной победы.

Карта «Верховная жрица» символизирует развитую интуицию, которая пригодится Девам для решения спорных вопросов. По этой карте в середине недели будет возможность найти верный путь, если полагаться на внутреннее чутье и следить за знаками.

Аркан «Дурак» в раскладе — знак непредвиденных событий, случайностей, которые можно использовать себе во благо. Девам в конце недели нужно будет проявить смекалку, благодаря которой даже казусы можно будет использовать с выгодой для себя.

Весы





Переход с марта на апрель для Весов начнется с карты «Смерть». По этому Аркану жизнь меняется, многие планы и идеи теряют актуальность, поэтому так важно подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства и не паниковать. Внутренняя гармония поможет выбрать верный путь.

Карта «Мир» указывает Весам на то, что они сделали верный выбор, и теперь успех не за горами. Совет карты — не отклоняться от выбранного маршрута, жить в гармонии с собой и окружающими, а также избегать конфликтов.

В конце недели согласно карте «Луна» Весов ждет неприятный разговор или столкновение с недоброжелателями. В выходные дни важно проявить самостоятельность и не поддаваться на провокации.

Скорпион





Аркан «Сила» сулит Скорпионам новые победы. По этой карте начало недели будет активным, и от того, насколько Скорпионы будут трудолюбивы, зависит их будущее. Ответственность и честность быстро приведут к новым достижениям.

Карта «Умеренность» сообщает о том, что Скорпионам нельзя торопиться. Аркан указывает на приятные перспективы, однако спешка может свести на нет все усилия.

«Солнце» — карта успехов и исполнения желаний. Позитивный Аркан сулит приятные перемены в жизни, исполнение надежд и хорошие новости. По ней Скорпионы с успехом завершат первую апрельскую неделю и получат вознаграждение.

Стрелец





Стрельцам начало апреля принесет перемены. По карте «Башня» в их жизни происходят события, которые не подвластны изменениям, а значит, нужно положиться на судьбу и некоторое время плыть по течению, не теряя бдительности.

По карте «Верховная жрица» Стрельцам нужно прислушаться к внутреннему голосу. Интуитивно будет проще ориентироваться в круговороте событий и не упустить шанса найти дверь, ведущую к счастью.

Аркан «Солнце» предвещает победы и хорошие новости. По этой карте проблемы разрешаются и в жизни наступает период, когда можно не тревожиться за исход дел. При правильном подходе и ответственности он будет благополучным.

Козерог





Начало недели для Козерогов пройдет удачно, Карта «Иерофант» сулит продвижение как в делах, так и в личной жизни, однако для этого Козерогам придется постоять за себя и суметь отстоять свою точку зрения.

Аркан «Отшельник» указывает на временное затишье, когда появляется время на себя и для себя. В середине недели Козероги смогут уединиться, чтобы поразмышлять и принять важные решения без влияния или давления окружения.

По карте «Влюбленные» Козерогам предстоит сделать важный выбор. В выходные будет время для того, чтобы не ошибиться и приблизить к себе успех. По этому Аркану принимать решения нужно самостоятельно, без чьего-либо давления.

Водолей





Аркан «Дьявол» предостерегает Водолеев. По этой карте в начале недели будет возможность сорвать куш, однако при этом нельзя терять головы и действовать неосмотрительно. Обман не пройдет бесследно, а значит, поступать нужно честно и с ответственностью подходить к любому делу.

Карта «Сила» указывает Водолеям на то, что они смогут справиться с любой неоднозначной ситуацией, если не станут потакать слабостям и откладывать важные дела на неопределенный срок.

Позитивный Аркан «Солнце» говорит о приближении успеха. По этой карте нет препятствий на пути к поставленным целям и задачам, а значит, в конце недели Водолеи смогут завершить все, что важно для обретения благополучия.

Рыбы





Рыбам в начале недели по карте «Смерть» предстоит пересмотреть планы на жизнь. Какие-то из целей потеряют актуальность, а значит, нужно будет сосредоточиться на выборе нового пути и без сожаления попрощаться с тем, что больше не имеет значения.

Аркан «Башня» связан с картой «Смерть» и также указывает Рыбам на неизбежные перемены. Им предстоит непростая неделя, когда цели могут оказаться ложными, и придется многое пересмотреть, чтобы найти способ двигаться дальше.

По карте «Отшельник» в выходные Рыбам стоит уединиться, чтобы в спокойной обстановке оценить события недели, найти в себе силы поставить точку в делах, потерявших актуальность, и следовать новым путем.