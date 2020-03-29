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Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке из-за коронавируса

Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп изменил свое мнение о возможности введения карантина в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте.

На своей странице в Twitter он написал, что по рекомендации целевой группы Белого дома по коронавирусу и после консультаций с губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута он попросил ЦКЗ издать сильный консультативный совет по поездкам, который будет управляться губернаторами в консультации с федеральным правительством.

Своё сообщение президент опубликовал всего через несколько часов после того, как он сказал журналистам, что ему, возможно, потребуется ввести дополнительные ограничения на три штата, поскольку города по всей стране попадают в режим блокировки.

Число смертей в Нью-Йорке в результате распространения коронавируса возросло с 519 до 728, при этом число случаев заболевания в настоящее время составляет 52318 человек.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что цена вентиляторов (аппараты искусственной вентиляции лёгких) в США почти удвоилась с $25 000 до $45 000, потому что каждый штат конкурирует с другими, чтобы купить их.

По данным на 27 марта, США обогнали Китай и Италию по числу подтвержденных случаев коронавируса, которые достигли 104 860 случаев, 1581 человек умерли, пишет „Sky News“.

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По материалам: u-f.ru

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