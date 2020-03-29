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Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке

Трамп задумался о введении карантина в Нью-ЙоркеФото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп задумался о введении карантина из-за коронавируса в ряде штатов, включая Нью-Йорк. Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас власти рассматривают несколько сценариев. В частности, некоторые предлагают ввести карантин. «Может, Нью-Джерси, может, еще пару других штатов. Может, частично Коннектикут будет на карантине», — заявил Трамп. Однако он допустил, что власти могут и не ввести карантин.

Глава государства отметил, что речь может идти о двухнедельном карантине с ограничением въезда и выезда из штата. По его словам, некоторые жители Нью-Йорка сейчас пытаются поехать во Флориду, что нельзя допустить из-за пандемии.

По данным издания Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут. Вызовы бригад скорой помощи резко возросли на 40 процентов. Один из врачей частной клиники города рассказал, что американские больницы напоминают военные госпитали. «Пациенты с кислородными масками лежат друг за другом от входной двери вплоть до отделения скорой помощи», — отметил он.

По последним данным, США занимают первое место по числу зараженных —117,9 тысячи человек. Жертвами стали 1,9 тысячи человек, а 3,2 тысячи вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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