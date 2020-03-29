Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Участница «Холостяка» Саша Зотова: «Рядом с Антоном чувствую себя 15-летней девочкой»

Участница «Холостяка» Саша Зотова: «Рядом с Антоном чувствую себя 15-летней девочкой»

Участница «Холостяка» Саша Зотова: «Рядом с Антоном чувствую себя 15-летней девочкой»
24-летняя Саша Зотова пошла на проект с главным героем Антоном Криворотовым, так как на момент проведения кастинга у нее не было никаких отношений. Ее окружение не ожидало, что девушка отправится на подобное шоу. «Сильно удивились, но поддержали», — говорит Зотова о реакции знакомых.

Правда, еще до появления Саши на телевидении ее имя уже было известно в кругах геймеров. Девушка стала прототипом для героини ремейка игры Resident Evil 3 Джилл Валентайн. Об этом стало известно в конце 2019 года.

«Дорогие друзья, я счастлива сообщить, что стала прототипом Джилл Валентайн в Resident Evil 3 Remake. Для меня большая честь работать с Capcom и стать моделью для столь культового персонажа, а также присоединиться к семье Resident Evil. Спасибо фанатам Джилл Валентайн за вашу доброту и вежливость», — писала Зотова в социальной сети.

Многие считают, что модель чем-то похожа чертами лица на Миллу Йовович. «Разработчики игры заинтересовались моей кандидатурой и быстро нашли меня через агента. Предложили принять участие в кастинге, результаты которого, собственно, вы видите в Сети», — делится подробностями Зотова. 

На проекте Антон старается пообщаться с каждой из участниц и уделить им внимание. По словам Зотовой, она не определилась пока что до конца со своими эмоциями по отношению к холостяку. 

«Чувства очень смешанные. После каждого общения с ним внутри будто что-то расцветает. Хочется его слушать. Для меня это очень важно. Трепет какой-то и полное очарование. Чувствую себя 15-летней девочкой», — рассказывает Зотова. 

Зотова работает в модельном агентстве Artfactory Studio. Ее фотографии часто появляются в иностранных журналах и лукбуках коллекций одежды. Как говорит сама участница «Холостяка», помимо работы, она любит готовить, интересуется продюсированием и ходит в спортзал. 

Поскольку все девушки на проекте яркие и интересные, Криворотову очень непросто будет сделать выбор. «Девочки все хорошие, но искренней симпатии к Антону ни у кого не вижу. Одни сильно переигрывают, другие — наоборот», — делится Зотова со «старХитом».

Модель отдает предпочтение умным парням, с хорошим чувством юмора, чтобы ей не было скучно с избранником. Антон уже успел продемонстрировать на проекте, что пошутить он умеет.

Несмотря на то, что Зотовой всего 24 года, она уже задумывается о будущем. «Думаю я готова к семье. Но только с достойным человеком!» — отмечает Саша. 

Фото: Пресс-служба

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Участница «Холостяка» Саша Зотова: «Рядом с Антоном чувствую себя 15-летней девочкой»
Участница «Холостяка» Саша Зотова: «Рядом с Антоном чувствую себя
СМИ составили подборку фильмов про изоляцию
СМИ составили подборку фильмов про изоляцию
Помощник депутата Госдумы призвал не выбрасывать продукты в супермаркетах
Помощник депутата Госдумы призвал не выбрасывать продукты
Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки с заразившимся коронавирусом Лещенко
Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки с заразившимся
Как Борис Корчевников, Стас Пьеха и Екатерина Волкова пострадали от рук мошенников
Как Борис Корчевников, Стас Пьеха и Екатерина Волкова пострадали от
Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора
Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Аналитик поделилась прогнозом курса рубля на нерабочей неделе
Аналитик поделилась прогнозом курса рубля на нерабочей неделе
Германия открыла России свой архив о Второй мировой
Германия открыла России свой архив о Второй мировой
Десмонд Удивительный: что мы знаем о 12-летнем ЛГБТ-активисте и дрэг-ребенке
Десмонд Удивительный: что мы знаем о 12-летнем ЛГБТ-активисте и
Андрей Липов возглавил Роскомнадзор
Андрей Липов возглавил Роскомнадзор
Умер писатель Юрий Бондарев
Умер писатель Юрий Бондарев

Топ на сегодня

В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Комитет Госдумы осудил испытания ракет в Северной Корее
Комитет Госдумы осудил испытания ракет в Северной Корее
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки

Еще по теме

Resident Evil 7 будет поддерживать 4K разрешение и HDR на ПК
В коллекционном издании игры Resident Evil 7 геймеры получат дом и палец
В базе данных PlayStation Store нашли обложку ремейка Resident Evil 3
Netflix работает над сериалом по вселенной Resident Evil