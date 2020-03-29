Участница «Холостяка» Саша Зотова: «Рядом с Антоном чувствую себя 15-летней девочкой»

Влада Некрасова

24-летняя Саша Зотова пошла на проект с главным героем Антоном Криворотовым, так как на момент проведения кастинга у нее не было никаких отношений. Ее окружение не ожидало, что девушка отправится на подобное шоу. «Сильно удивились, но поддержали», — говорит Зотова о реакции знакомых.

Правда, еще до появления Саши на телевидении ее имя уже было известно в кругах геймеров. Девушка стала прототипом для героини ремейка игры Resident Evil 3 Джилл Валентайн. Об этом стало известно в конце 2019 года.

«Дорогие друзья, я счастлива сообщить, что стала прототипом Джилл Валентайн в Resident Evil 3 Remake. Для меня большая честь работать с Capcom и стать моделью для столь культового персонажа, а также присоединиться к семье Resident Evil. Спасибо фанатам Джилл Валентайн за вашу доброту и вежливость», — писала Зотова в социальной сети.

Многие считают, что модель чем-то похожа чертами лица на Миллу Йовович. «Разработчики игры заинтересовались моей кандидатурой и быстро нашли меня через агента. Предложили принять участие в кастинге, результаты которого, собственно, вы видите в Сети», — делится подробностями Зотова.

На проекте Антон старается пообщаться с каждой из участниц и уделить им внимание. По словам Зотовой, она не определилась пока что до конца со своими эмоциями по отношению к холостяку.

«Чувства очень смешанные. После каждого общения с ним внутри будто что-то расцветает. Хочется его слушать. Для меня это очень важно. Трепет какой-то и полное очарование. Чувствую себя 15-летней девочкой», — рассказывает Зотова.

Зотова работает в модельном агентстве Artfactory Studio. Ее фотографии часто появляются в иностранных журналах и лукбуках коллекций одежды. Как говорит сама участница «Холостяка», помимо работы, она любит готовить, интересуется продюсированием и ходит в спортзал.

Поскольку все девушки на проекте яркие и интересные, Криворотову очень непросто будет сделать выбор. «Девочки все хорошие, но искренней симпатии к Антону ни у кого не вижу. Одни сильно переигрывают, другие — наоборот», — делится Зотова со «старХитом».

Модель отдает предпочтение умным парням, с хорошим чувством юмора, чтобы ей не было скучно с избранником. Антон уже успел продемонстрировать на проекте, что пошутить он умеет.

Несмотря на то, что Зотовой всего 24 года, она уже задумывается о будущем. «Думаю я готова к семье. Но только с достойным человеком!» — отмечает Саша.

Фото: Пресс-служба