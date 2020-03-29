"Украина на перепутье". Зеленский заговорил об угрозе дефолта

Влада Некрасова

Украина стоит перед двумя путями, за которыми последует либо финансовая поддержка со стороны международного сообщества, либо упадок экономики и угроза дефолта, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении.





"Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый – принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь – провал этих законов. После – упадок экономики и угроза дефолта", – приводит его слова РИА Новости.

По последним данным Минздрава страны, коронавирусной инфекцией на Украине заразились 418 человек, девять скончались, пять пациентов выздоровели.

назвал главную угрозу украинской экономике.