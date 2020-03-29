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"Украина на перепутье". Зеленский заговорил об угрозе дефолта

"Украина на перепутье". Зеленский заговорил об угрозе дефолта
Украина стоит перед двумя путями, за которыми последует либо финансовая поддержка со стороны международного сообщества, либо упадок экономики и угроза дефолта, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении.


"Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый – принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь – провал этих законов. После – упадок экономики и угроза дефолта", – приводит его слова РИА Новости.

По последним данным Минздрава страны, коронавирусной инфекцией на Украине заразились 418 человек, девять скончались, пять пациентов выздоровели.


назвал главную угрозу украинской экономике.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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