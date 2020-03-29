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Украина перешла на летнее время

Украина перешла на летнее время

29 марта Украина перешла на летнее время. В последнее воскресенье месяца стрелки часов переводятся на один час вперед. Несмотря на сомнения в целесообразности такой ежегодной перенастройки часов, пока что режим «летнего» и «зимнего» времени остается в силе.

Чтобы помочь адаптировать организм к более раннему пробуждению, «ФАКТЫ» предлагают прислушаться к советам семейного врача Центра медико-санитарной помощи № 1 Святошинского района г. Киева Сергея Елшанского. Он советует в первые дни после перевода стрелок взбадриваться стаканом теплой воды натощак, а утренний кофе заменить крепким чаем с лимоном и медом.

Быть особо внимательными к своему здоровью необходимо людям старше 65 лет. У них переход на летнее время без правильной подготовки увеличивает шансы обострения хронических заболеваний.

Чтобы быстрее приспособиться к новому времени, необходимо наладить правильный сон, а для более легкого засыпания специалисты советуют отказаться в вечернее от гаджетов, уменьшить объем жирной и сладкой пищи, избегать алкоголя.

Напомним, Европарламент предложил странам до 2021 года определиться со своей позицией по поводу целесообразности ежегодного переключения между «летним» и «зимним» временем.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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