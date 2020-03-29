Умер писатель Юрий Бондарев

Вадим Карасев

Юрий БондаревФото: Сергей Михеев / «Коммерсантъ»

В Москве умер писатель Юрий Бондарев, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на близкий к его семье источник. Информацию об этом подтвердила также жена писателя, передает ТАСС.

Ему было 96 лет. По словам Валентины Бондаревой, ее муж скончался дома.

Бондарев — автор таких произведений, как «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег» и «Тишина», член Союза писателей СССР, лауреат Ленинской премии и двух Государственных премий СССР, Герой Социалистического Труда, фронтовик — ветеран Великой Отечественной войны. Известен общественной деятельностью.

В 1988 году с трибуны Всесоюзной партийной конференции писатель раскритиковал перестройку, объявленную Михаилом Горбачевым. Он сравнил ее с самолетом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка. Кроме того, Бондарев осуждал очернение в прессе и на телевидении советского прошлого и советской действительности.

В 1994-м Бондарев отказался принять от тогдашнего президента Бориса Ельцина орден Дружбы народов по случаю своего 70-летия, мотивировав свое решение тем, что «сегодня это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны».