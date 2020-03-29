Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер писатель Юрий Бондарев

Умер писатель Юрий БондаревЮрий БондаревФото: Сергей Михеев / «Коммерсантъ»

В Москве умер писатель Юрий Бондарев, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на близкий к его семье источник. Информацию об этом подтвердила также жена писателя, передает ТАСС.

Ему было 96 лет. По словам Валентины Бондаревой, ее муж скончался дома.

Бондарев — автор таких произведений, как «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег» и «Тишина», член Союза писателей СССР, лауреат Ленинской премии и двух Государственных премий СССР, Герой Социалистического Труда, фронтовик — ветеран Великой Отечественной войны. Известен общественной деятельностью.

В 1988 году с трибуны Всесоюзной партийной конференции писатель раскритиковал перестройку, объявленную Михаилом Горбачевым. Он сравнил ее с самолетом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка. Кроме того, Бондарев осуждал очернение в прессе и на телевидении советского прошлого и советской действительности.

В 1994-м Бондарев отказался принять от тогдашнего президента Бориса Ельцина орден Дружбы народов по случаю своего 70-летия, мотивировав свое решение тем, что «сегодня это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Андрей Липов возглавил Роскомнадзор
Андрей Липов возглавил Роскомнадзор
Умер писатель Юрий Бондарев
Умер писатель Юрий Бондарев
Власти назвали процент пациентов младше 40, подключенных к ИВЛ
Власти назвали процент пациентов младше 40, подключенных к ИВЛ
В России захотели отменить НДС
В России захотели отменить НДС
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
В Подмосковье мужчина погиб под колесами поезда
В Подмосковье мужчина погиб под колесами поезда
В России предложили разрешить отправлять работников в вынужденный отпуск
В России предложили разрешить отправлять работников в вынужденный
Россия отреагировала на слухи об «американском следе» в пандемии коронавируса
Россия отреагировала на слухи об «американском следе» в пандемии
Российские подростки устроили вечеринку в ночном клубе на фоне коронавируса
Российские подростки устроили вечеринку в ночном клубе на фоне
В Грузии не нуждаются в помощи Саакашвили в борьбе с коронавирусом
В Грузии не нуждаются в помощи Саакашвили в борьбе с коронавирусом
Роскомнадзор получил нового руководителя
Роскомнадзор получил нового руководителя
Патриарх призвал не слушать священников, выступающих против карантина
Патриарх призвал не слушать священников, выступающих против карантина

Топ на сегодня

В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом
Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

Еще по теме

Итальянский писатель Умберто Эко скончался от рака
Умер Фазиль Искандер
Умер известный писатель Филипп Рот, лауреат Пулитцеровской премии
Умер писатель Владимир Войнович