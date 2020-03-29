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Уровень алкоголя превышен в 30(!) раз: полтавчанин установил новый антирекорд на... кладбище (фото)

Уровень алкоголя превышен в 30(!) раз: полтавчанин установил новый антирекорд на... кладбище (фото)

Полтавские патрульные зафиксировали антирекорд при вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения (напомним, предыдущий антирекорд принадлежал водителю из Ровно).

28 марта около 15:00 наряд был вызван… на кладбище в поселке Воронина. Здесь, снеся несколько металлических ограждений, стол и надгробный памятник, остановилась «Шкода». Оказалось, водитель не справился с управлением и заехал на погост.

Когда ему предложили пройти освидетельствование на содержание алкоголя в крови, полицейские глазам своим не поверили: на экране алкотестера Drager высветились не цифры, а три стрелочки, указывающие на то, что степень опьянения мужчины превышает возможности прибора.

Как известно, смертельно опасным для человеческого организма считается уровень алкоголя в крови 5−6 промилле. Drager рассчитан на максимальный показатель. Что означает превышение нормы в 30 раз!

«А прибор действительно был исправным?» — недоумевают одни, комментируя это сообщение патрульной полиции в социальных сетях. «Если живой, значит алкаш. Для них норма промилле выше», — считают другие.

На горе-водителя составлен админпротокол за создание дорожно-транспортного происшествия и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ему также предстоит компенсировать причиненные убытки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП под Киевом, когда авто с пьяным водителем влетело в отбойник и перевернулось. А на трассе Киев-Харьков нетрезвый водитель внедорожника протаранил микроавтобус, два человека погибли.

Фото патрульной полиции Полтавской области

# Украина
По материалам: fakty.ua

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