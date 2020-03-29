Уволили главного фтизиатра Кубани, скрывшую поездку в Доминикану

Алексей Вольцев

Главный фтизиатр Краснодарского края Наталья Шевченко уволена с должности за халатность, несовместимую со званием врача. Шевченко скрыла поездку в Доминикану и продолжила работу, чем подвергла риску заражения коронавирусом своих коллег и других жителей Кубани.

«Главный фтизиатр Краснодарского края Наталья Шевченко скрыла свое пребывание за границей. Пятнадцатого марта она вернулась из отпуска в Доминикане, о чем никому не сообщила. Семнадцатого марта приступила к работе. Она несколько раз сдавала тест на коронавирус. Все они отрицательные. Как только в министерство поступила информация от пограничной службы о факте пребывания за границей, который был скрыт, Наталья Шевченко была немедленно уволена с занимаемой должности в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса РФ», — заявил глава кубанского Минздрава Евгений Филиппов.

Кроме работы краевым главным фтизиатром, Шевченко также занимает должность главного врача в краевом противотуберкулезном диспансере. Если бы у Шевченко был обнаружен коронавирус, она могла стать фигурантом уголовного дела по статье 237 УК РФ (сокрытие информации б обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей).

ИА Newstes напоминает, что такое уголовное дело было на днях возбуждено в отношении главного инфекциониста Ставропольского края, доктора медицинских наук Ирины Санниковой, которая после возвращения из-за границы не самоизолировалась, а продолжила работу: принимала посетителей, читала лекции студентам, ездила на конференции. Санникову сначала уволили, а потом возбудили на нее уголовное дело.

У Санниковой диагностирован коронавирус, установлено, что она заразила 11 жителей Ставрополья. В настоящий момент Санникова находится в закрытом корпусе Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы. Коронавирус у Санниковой перерос в двустороннюю пневмонию. Врач использует кислородную маску, на днях ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.