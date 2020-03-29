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В детсадах и начальных школах Москвы откроют дежурные группы

В детсадах и начальных школах Москвы откроют дежурные группы

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Дежурные группы будут работать в московских детских садах и начальных классах школы в Москве в период с 30 марта по 3 апреля. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы, пишет РИА «Новости».

«В детских садах организуют дежурные группы численностью до 12 человек. В них примут дошкольников, чьи родители в силу производственной необходимости работают на следующей неделе… Такие же группы откроют в школах для учащихся с первого по четвертый класс», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что в учреждениях, где будут работать дежурные группы, создали все необходимые условия для профилактики заболеваний. Ежедневно детям будут измерять температуру и следить за их самочувствием.

Ранее неделя с 30 марта по 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом указом президента была объявлена нерабочей. Мера не распространяется на непрерывно действующие организации, аптеки, продуктовые магазины, компании, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств или осуществляют неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

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По материалам: pnp.ru

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