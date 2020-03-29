В Германии заявили о риске итальянского сценария по смертности от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Германии не хватит мощностей медицинской системы для помощи всем заразившимся коронавирусной инфекцией, а в случае резкого роста числа пациентов ситуация может стать такой же серьезной, как в Италии. Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал глава германского института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер, сообщает ТАСС.

«Мы не можем исключать того, что у нас здесь пациентов будет больше, чем мест для искусственной вентиляции легких, — заявил Вилер. — В любом случае мы вынуждены считаться с тем, что мощностей не будет хватать, это совершенно ясно».

Сейчас, по данным проекта университета Джонса Хопкинса (США), Италия находится на первом месте по смертности населения от коронавирусной инфекции. С начала эпидемии там было выявлено более 92 тысяч больных, более 10 тысяч из них скончались. В Германии на 29 марта при 58 тысячах заболевших зарегистрировано только 455 смертей.

Одной из причин смерти пациентов с коронавирусом врачи называют осложнения в виде тяжелой пневмонии, при которой больного необходимо подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

23 марта сообщалось, что смертность в Италии пошла на спад. Сейчас в стране, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса, работают российские медики. Более 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад, в конце марта прибыли в город Бергамо в итальянском регионе Ломбардия.