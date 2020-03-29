В Грузии не нуждаются в помощи Саакашвили в борьбе с коронавирусом

Алексей Вольцев

Грузинское правительство не нуждается в помощи экс-президента Михаила Саакашвили, который предлагает свое содействие в обеспечении возвращения на родину застрявших в Европе граждан Грузии из-за пандемии коронавируса, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

На днях Саакашвили в Facebook предложил грузинскому правительству свою помощь для того, чтобы бесплатно доставить на родину до 1 тысячи граждан Грузии, застрявших в Европе из-за пандемии нового коронавируса. Грузия ранее объявила в стране ЧП до 21 апреля и прекратила авиасообщение со всеми странами, при этом грузинская авиакомпания Georgian airways продолжает выполнять чартерные рейсы в разные страны Европы для возвращения граждан Грузии на родину.

"Мы сделали определённые шаги, осуществлены рейсы. Единственная наша просьба к "Единому национальному движению" и их лидеру Михаилу Саакашвили - прекратить вредить, это будет самой большой помощью в сегодняшней ситуации. Если будут необходимы дополнительные мероприятия, дополнительные просьбы к людям, странам, сектору бизнеса, то мы и это сделаем, пока этого не нужно",- заявил Каладзе журналистам.

Георгий Гахария также заявил журналистам, что "Грузия продолжает вывозить своих граждан, и стране в этом не нужно никакой помощи".

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