В Карабахе сложилась «беспрецедентная» предвыборная ситуация — Масис Маилян

Алексей Вольцев

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (официальное самоназвание Республика Арцах), которая вот уже 29 лет борется за свою независимость, 31 марта ожидаются президентские и парламентские выборы. Количество как баллотирующихся в президенты кандидатов, так и желающих попасть в парламент партий необычайно велико для политического ландшафта Арцаха. 14 кандидатов в президенты и 10 партий, а также два политических блока поборются за голоса избирателей. Глава МИД Арцаха Масис Маилян тоже баллотируется в президенты, считаясь одним из фаворитов президентской гонки. В интервью ИА Newstes Маилян рассказал о том, как назрело его решение претендовать на высший пост, заручился ли он поддержкой новых властей Армении и почему сформировал предвыборный тандем с экс-министром обороны Арцаха Самвелом Бабаяном, а также о своих «красных линиях» в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта.

— Господин Маилян почему Вы решили баллотироваться в президенты Арцаха? Обсудили ли Вы данное решение с премьер-министром Армении Николом Пашиняном?

— Моё решение баллотироваться в президенты Арцаха было принято в результате консультаций с представителями общественных и политических кругов Арцаха, Республики Армения и армянской диаспоры. Эти обсуждения выявили наличие необходимых предпосылок для выдвижения моей кандидатуры.

Что касается обсуждения решения с Николом Пашиняном, то в декабре прошлого года во время своего рабочего визита в Степанакерт премьер-министр Армении встретился в присутствии президента Арцаха с некоторыми потенциальными кандидатами в президенты. В этой встрече участвовал и я. В целом, мы говорили о важности проведения в Арцахе свободных, справедливых, прозрачных и соответствующих международным стандартам президентских и парламентских выборов.

Некоторые аналитики поспешили заявить, что эта встреча стала вмешательством со стороны лидера Армении в выборные процессы в Арцахе и направлена на поддержку конкретных лиц. Однако это ошибочное мнение.

— В прошлом практически всегда власти Армении, хоть и не гласно, но поддерживали того или иного кандидата в президенты Арцаха. Заручились ли Вы поддержкой Еревана, или с приходом к власти Никола Пашиняна в Армении, правила игры изменились?

— Сейчас ситуация кардинально другая. Предстоящие в Арцахе общереспубликанские выборы отличаются не только большим числом кандидатов, но и наличием реальной альтернативы. Важно отметить, что результаты выборов не предопределены, и беспрецедентно увеличились ресурсы контроля за избирательным процессом. Думаю, не ошибусь, если скажу, что сегодня создалась исключительная возможность для проведения по-настоящему справедливых и транспарентных выборов.

Другими словами, в Республике Арцах объективно сложилась ситуация, когда итоги выборов зависят исключительно от голосов избирателей, а применение административного ресурса ограничено. И это стимулирует нас к активным и решительным шагам по сплочению здоровых сил общества с целью осуществления коренных реформ в нашей стране.

Уверен, что власти Армении будут охотно сотрудничать с легитимно избранным президентом Арцаха.

— Есть ли у Вас представление, как вывести Арцах и его граждан из изоляции? Как добиться того, чтобы международные организации начали сотрудничать с официальными лицами и гражданскими структурами Арцаха?

— Мы предпримем всё, чтобы сделать Арцах ещё более открытым для международного сообщества, продемонстрировать, что Нагорный Карабах — не сугубо зона конфликта, а состоявшаяся, демократически развивающаяся республика, интересная, мирная и гостеприимная страна, которую можно и нужно посещать.

Уже сегодня у нас установлены двусторонние договорные отношения на уровне субъектов федераций, регионов и городов ряда стран, в нескольких иностранных государствах созданы Группы или Круги дружбы с Арцахом — на уровне парламентов и политиков, которые активно выступают в своих странах и на международной арене в пользу признания независимости Республики Арцах. Нам остаётся развивать положительные тенденции в данном направлении, искать новые пути налаживания тесного и взаимовыгодного сотрудничества и интеграции республики в международные процессы в самых разных областях жизнедеятельности. И в этом плане велика роль армянской диаспоры в различных странах мира.

— Зачем Вам нужен предвыборный тандем с Самвелом Бабаяном?

— Экс-министр обороны Арцаха Самвел Бабаян, которому, как известно, было отказано в праве самому участвовать в президентской гонке из-за ценза оседлости, должен был сделать выбор и поддержать одного из зарегистрированных кандидатов с целью продвижения своих идей и программ. Возглавляемая им партия «Единая Родина», которая пользуется широкой поддержкой населения Арцаха, провела консультации с политическими силами и кандидатами в президенты, и в итоге политсовет партии принял решение поддержать меня. Кроме «Единой Родины» мою кандидатуру поддерживают еще пять партий.

Ознакомившись с предвыборной программой партии Самвела Бабаяна, в основе которой — создание боеспособной армии, преодоление экономического застоя, решение социальных проблем — я нашел совпадение наших подходов по проведению коренных реформ.

Хочу отметить, что наше сотрудничество направлено не против кого-то, а во благо консолидации общества и обеспечения благополучного будущего нашей страны.

— Что Вы думаете о так называемом «транзите власти» в Азербайджане — как он связан с карабахским процессом?

— Конечно, мы не можем быть безразличными в отношении важных общественно-политических процессов, происходящих в соседней, тем более враждебно настроенной к нам республике.

Позиции азербайджанской стороны по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта в целом сохраняют преемственность, вне зависимости от того, кто находится у власти в Азербайджане. В случае смены власти в Азербайджане, определенные изменения в позиции Баку возможны, но они, скорее всего, останутся в канве общей стратегии, которая изначально не отличалась конструктивностью.

— Видите ли Вы связь между военно-политической ситуацией в Сирии и положением дел в зоне карабахского конфликта?

— Нельзя утверждать, что имеется непосредственная связь между ситуациями в зонах этих двух конфликтов. Однако, существует отнюдь не лишенное почвы экспертное мнение о том, что авантюра с «блицкригом» в апреле 2016-го была инициирована Азербайджаном не без ведома Анкары. Не случайно, тогда власти Турции открыто поддержали действия Баку. И нынешняя напряжённая ситуация во взаимоотношениях Анкары с Москвой навела на некоторые аналогии с событиями 2016-го, когда, вступив в активную фазу борьбы в Сирии на стороне правительственных войск Асада, Россия кардинально изменила ситуацию в войне. Именно тогда в зоне азербайджано-карабахского конфликта, впервые за период подписания соглашения о прекращении огня в 1994 году, вспыхнули масштабные боевые действия, вошедшие в историю как «четырёхдневная война». Схожесть нынешней ситуации в турецко-российских отношениях с конфликтом четырёхгодичной давности до недавнего времени вызывала определённые опасения относительно того, что Турция может инициировать эскалацию конфликта в Закавказье, под боком у России с тем, чтобы отвлечь внимание Москвы от Идлиба. Сейчас, после достигнутых российско-турецких договорённостей по Сирии, такая опасность, кажется, отдалилась. В любом случае, военно-политическое руководство Арцаха и Армия обороны республики, как и весь армянский народ, готовы к любым сценариям.

— Есть ли у Вас планы по заселению районов вокруг Нагорного Карабаха? Если да, то какие?

— Жить на родине — личный выбор каждого человека. Мы неоднократно говорили, что Арцах — родина для армян всего мира, и готовы подкрепить эти слова конкретными делами.

В случае прихода к власти, мы, после проведения широких общественных обсуждений, приступим к принятию новой стратегии заселения, намного более конкретной и адресной. Вместе с тем, очевидно, что нельзя надеяться на какой-либо устойчивый рост населения и изменение демографической ситуации, если нам не удастся обеспечить последовательное развитие экономики, позволяющее решать существующие многочисленные социальные проблемы.

Мы понимаем, что в основе программ заселения лежат, в первую очередь, вопросы создания необходимых инфраструктур в районах, где будут обосновываться новые поселенцы. Государство должно сооружать в них новые дороги, энергетическую систему, обеспечить стабильной связью, современными коммуникациями. Времена, когда можно было построить населённый пункт, дома, не продумав и не обеспечив инфраструктуру, должны навсегда остаться в прошлом. К сожалению, во многом так осуществлялись программы репатриации в предыдущие десятилетия, и мы сегодня видим результаты этого.

В случае успеха на выборах мы постараемся обеспечить переселенцам достойные условия жизни и хозяйствования. В противном случае, крайне мало надежд на то, что люди вернутся в страну с тлеющим военно-политическим конфликтом.

— Какие у Вас «красные линии» в переговорном процессе?

— В целом урегулирование азербайджано-карабахского конфликта должно быть основано на признании факта реализованного народом Арцаха права на самоопределение в полном соответствии с нормами международного права и национальным законодательством того времени. Официальный Баку должен принять политическую реальность 21-го века и того непреложного факта, что на территории бывшей Азербайджанской ССР появились два государственных образования — де-факто существующий, но пока не признанный мировым сообществом Арцах, и сам Азербайджан.

Согласие азербайджанской стороны принять данную реальность и признать государственность Арцаха сведёт проблему к уточнению границ между государствами в соответствии с международной практикой решения пограничных споров и даст возможность для налаживания добрососедских отношений.

Поскольку азербайджано-карабахский конфликт не является территориальным спором, то и поиск возможных путей разрешения проблемы на основе территориальных уступок, как ранее предлагалось посредниками, бесперспективен и не отражает сути конфликта. Тот факт, что в 1988 году, когда начался новый этап конфликта, территории вокруг бывшей НКАО, даже один из административных районов автономной области, находились под контролем Баку, указывает на то, что данный конфликт не является территориальным спором. То есть, несмотря на то, что эти территории контролировались азербайджанской стороной, тем не менее, конфликт существовал. Следовательно, нелогично полагать, что при территориальных уступках Арцаха можно добиться урегулирования конфликта. Необходимо также учитывать, что подобные предложения напрямую затрагивают вопрос безопасности, который для Арцаха является одной из «красных линий» в процессе урегулирования конфликта с Азербайджаном. Сдача территорий — это прямой путь к разрушению системы безопасности не только Арцаха, но и Республики Армения, что поставит под угрозу само существование коренного населения на своей исторической родине. Иными словами, для нас этот вопрос имеет экзистенциальное значение.

Для достижения продвижения в процессе урегулирования сегодня необходимо, прежде всего, восстановить трёхсторонний формат переговоров, который предусмотрен основополагающими документами ОБСЕ ещё четверть века назад. Их никто не отменял и не может отменить де-юре. Однако на сегодня в деле урегулирования конфликта ощущается определённый дефицит политической ответственности. Речь, в первую очередь, о нежелании официального Баку вести переговоры со Степанакертом. Республика Арцах готова взять на себя свою часть ответственности в переговорном процессе. Руководство Азербайджана должно чётко осознавать, что только официальный Степанакерт может взять на себя эту часть и невозможно делегировать её кому-либо другому или сваливать на чьи-либо плечи. Понимая это, власти Армении подчеркивают, что будут говорить лишь от имени Республики Армения, а от имени Республики Арцах должны говорить его избранные власти. Возвращение легитимно избранных властей Арцаха за стол переговоров является не прихотью, а требованием логики урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Переговорный процесс может быть эффективным лишь в атмосфере доверия. Должна быть изменена риторика сторон конфликта, чтобы можно было начать поиски эффективных мирных механизмов. Мы приветствуем и поощряем любой шаг, направленный на цивилизованный диалог.

— Каким вы видите будущее Арцаха после урегулирования конфликта? Он должен оставаться независимым вторым армянским государством или воссоединиться с Арменией?

— В целом наше стратегическое видение развития Арцаха основано на обеспечении национальной безопасности, обороноспособности и экономической самодостаточности. Сегодня армянский народ находится в состоянии войны, и это во многом определяет пути развития и возможности Арцаха и армянской государственности в целом. После урегулирования конфликта, несомненно, откроются новые, мирные и более широкие возможности развития нашей страны.

Что касается воссоединения с матерью-Арменией, то этот вопрос был в основе Карабахского освободительного движения, и никто де-факто его не отменял.

После того, как в силу объективных причин произошел отход от лозунга «Миацум» («воссоединение») 1988−90-го годов и был взят курс на создание отдельной республики, была поставлена цель достижения независимости от Азербайджана, которая была осуществлена демократическими процедурами. Наше право на самоопределение мы защитили через победу в навязанной нам войне.

Арцах никогда не был в составе независимого Азербайджана, тем более никогда не принадлежал Азербайджану. Кратковременное в историческом разрезе пребывание армянской автономии в составе Советского Азербайджана не может служить основанием для территориальных претензий независимого Азербайджана в отношении Республики Арцах. Суверенитет армянского народа в отношении Арцаха был безоговорочен задолго до появления Азербайджана на карте мира. Арцах принадлежал и принадлежит проживающему тысячелетиями на своей родине армянскому народу и является неотъемлемой частью Армянского мира. Под Арменией мы сейчас подразумеваем одну страну и два государства с общим будущим. Наша политическая команда намерена активизировать интеграционные процессы между Арцахом и Республикой Армения.

Беседовал Аршалуйс Мгдесян