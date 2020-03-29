В Крыму нарушитель режима самоизоляции заразил доктора
В Крыму под наблюдение взяты 78 человек из-за контакта с врачом, заболевшим коронавирусом нового типа. Это первый непривозной случай заражения в регионе. Медработник заразился COVID-19 в результате осмотра заболевшего, который не соблюдал предписанный режим самоизоляции и пришел на прием в медицинский центр. Информация поступила с заседания оперативного штаба региона.
, - цитирует РИА Новости Крым заявление главного санитарного врача республики Натальи Пеньковской.
В свою очередь, глава республики Крым Сергей Аксенов потребовал привлечь к уголовной ответственности нарушителя предписанного карантина.
, - сделал вывод Аксенов.
По сообщению главного санитарного врача республики, все 13 контактных пассажиров лайнера «Bellissimo» обследованы, из них имеются 2 человека, несоблюдавших предписанный карантин.
Глава МВД Крыма предложил Сергею Аксенову принудительно изолировать в обсерваторы нарушителей режима.
«, - добавил глава Республики Крым.