В Крыму нарушитель режима самоизоляции заразил доктора

Вадим Карасев

В Крыму под наблюдение взяты 78 человек из-за контакта с врачом, заболевшим коронавирусом нового типа. Это первый непривозной случай заражения в регионе. Медработник заразился COVID-19 в результате осмотра заболевшего, который не соблюдал предписанный режим самоизоляции и пришел на прием в медицинский центр. Информация поступила с заседания оперативного штаба региона.

, - цитирует РИА Новости Крым заявление главного санитарного врача республики Натальи Пеньковской.

В свою очередь, глава республики Крым Сергей Аксенов потребовал привлечь к уголовной ответственности нарушителя предписанного карантина.

, - сделал вывод Аксенов.

По сообщению главного санитарного врача республики, все 13 контактных пассажиров лайнера «Bellissimo» обследованы, из них имеются 2 человека, несоблюдавших предписанный карантин.

Глава МВД Крыма предложил Сергею Аксенову принудительно изолировать в обсерваторы нарушителей режима.