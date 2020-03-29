В Латвию доставили миллион масок и респираторов из «недружественного» Китая

Лидия Мартынова

Рано утром в воскресенье, 29 марта, в Риге приземлился самолет авиакомпании airBaltic, который доставил из Китая примерно один миллион защитных масок для лица и респираторов, пишет Delfi.lv.

По запросу латвийской Национальной службы здравоохранения (НСЗ) airBaltic выполнил специальный грузовой рейс в международный аэропорт Урумчи (Китай) и в обратном направлении. Из регионов Чжэнчжоу и Иу доставлены 900 тыс. масок и 80 тыс. респираторов, которые будут переданы медицинским учреждениям в Латвии.

«На следующей неделе планируются дополнительные поставки более 4 млн масок и респираторов», — сообщили в НСЗ.

Чтобы обеспечить своевременные поставки средств индивидуальной защиты, НСЗ тесно сотрудничает с Государственной пожарно-спасательной службой, авиакомпанией airBaltic, посольством Латвии в Китае и другими вовлеченными сторонами. Напомним, что в этом месяце латвийская Служба государственной безопасности выпустила новый ежегодник, в котором утверждается, что опасность для этой прибалтийской республики исходит не только от России, но и от Китая.

Как сообщалось, за последние сутки Covid-19 в Латвии подтвержден у 25 человек, а всего болеет уже 305. Состояние трех пациентов оценивается как стабильно тяжелое. Им оказывается необходимая медицинская помощь. У двух пациентов двусторонняя легочная недостаточность, еще один пациент — в возрасте старше 90 лет и имеет различные заболевания.

В среду выявлены случаи трансмиссии заболевания внутри Латвии — некоторые заболевшие не были за границей и не контактировали с другими больными.