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В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса

В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса

Родителям необходимо исключить, а если это невозможно, максимально ограничить контакты детей из-за коронавируса. Как призвали в Роспотребнадзоре по Москве, детям лучше всего оставаться дома, гулять с ними рекомендуется только на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании.

«Если пришлось выйти из квартиры, ребенку стоит объяснить, что за пределами дома нельзя прикасаться к лицу или каким-либо другим предметам: дверным ручкам, поручням, перилам, стенам, кнопкам лифта и т. д.», — поясняют санврачи.

Посещать лесопарковые зоны можно только условии, что не будет контактов с другими взрослыми и детьми, если вокруг нет других отдыхающих.

Напомним, число зараженных коронавирусом в России достигло 1 534 человек. За последние сутки зарегистрировано 270 новых случаев, больше всего в Москве — 197 (всего 1014). Умерли восемь человек, выздоровело 64.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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