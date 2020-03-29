В Москве за сутки провели 6,5 тысяч исследований на коронавирус

Влада Некрасова

В городских лабораториях в Москве за прошедшие сутки проведено 6,5 тысяч исследований анализов на коронавирусную инфекцию. Как сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, объемы исследований стремительно наращиваются.

Напомним, с момента запуска городских лабораторий прошло меньше недели. И если в начале в них проводили в среднем 4 тысячи исследований в сутки, то сегодня это уже 6,5 тысяч.

«На следующей неделе мы планируем выйти на объем более 10 тысяч исследований в сутки», — рассчитывает вице-мэр.

Ракова также сообщила, что круг лиц, которым проводят анализ на новую коронавирусную инфекцию, расширяется. В Москве уже больше месяца все больные с пневмонией проходят обследование на коронавирус. Со вчерашнего дня мы в обязательном порядке также начали брать пробы у их родственников.

Следует отметить, что анализ на коронавирус в Москве проводят у людей с симптомами ОРВИ, если они находятся в группе риска — это жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. В отдельных случаях анализ может быть взят у любого человека с симптомами ОРВИ, если такое решение примет врач.

Как сообщало ИА Newstes, в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию.



