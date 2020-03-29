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В оперативном порядке. Мишустин возглавил президиум правительства

В оперативном порядке. Мишустин возглавил президиум правительства
Новый президиум правительства России возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает в воскресенье РИА Новости.

В структуру вошли 20 человек: кроме Мишустина, это всего его девять заместителей и десять федеральных министров.

В частности, из числа министров в новую структуру включены главы МЧС Евгений Зиничев, МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу и Минюста Константин Чуйченко, а также Минтруда Антон Котяков, Минпромторга Денис Мантуров, Минздрава Михаил Мурашко, Минэкономразвития Максим Решетников и Минфина Антон Силуанов.


сообщило, что кабмин получил новую структуру своего аппарата.
# Политика
По материалам: ria.ru

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