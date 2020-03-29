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В Подмосковье мужчина погиб под колесами поезда

В Подмосковье мужчина погиб под колесами поезда
Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Московской области, сообщило интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на транспортную полицию по ЦФО.

Трагедия произошла на перегоне "Чехов-Шарапова охота" Курского направления. Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину 1985 года рождения.

Следственный комитет выясняет обстоятельства и причины случившегося.


Российской Федерации организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины на Курском направлении Московской железной дороги", – говорится в сообщении ведомства.

В середине января радио Sputnik сообщило, что грузовой поезд переехал женщину на Кубани.

# Россия
По материалам: ria.ru

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