В Подмосковье мужчина погиб под колесами поезда

Анастасия Иванова

Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Московской области, сообщило интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на транспортную полицию по ЦФО.

Трагедия произошла на перегоне "Чехов-Шарапова охота" Курского направления. Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину 1985 года рождения.

Следственный комитет выясняет обстоятельства и причины случившегося.

Российской Федерации организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины на Курском направлении Московской железной дороги", – говорится в сообщении ведомства.

В середине января радио Sputnik сообщило, что грузовой поезд переехал женщину на Кубани.