В режиме работы Госдумы пока ничего не изменилось

Анастасия Иванова

В режиме работы Госдумы в связи с введением самоизоляции для всех жителей Москвы пока ничего не менялось, на вторник назначена серьёзная повестка заседания, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по регламенту Михаил Романов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что с понедельника домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей столицы независимо от возраста.

"По моей информации, в режиме работы Госдумы пока ничего не менялось. У нас, во-первых, во вторник серьёзная повестка заседания. Это законопроекты, направленные, в том числе, на борьбу с коронавирусом", - сказал Романов.

стопкоронавирус.рф.