Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублейФото: Воронин Денис / агентство «Москва»

В России наряду с гречкой и медицинскими масками появился еще один дефицитный товар — тепловизор стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей. Об этом в беседе с радио Sputnik сообщил первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» Иван Андриевский.

Он объяснил, что объем тепловизоров на рынке очень маленький. «Это количество не рассчитано на такую угрозу и такую пандемию заболевания, как сейчас. Можно точно сказать, что на всех желающих тепловизоров не хватит», — сказал эксперт.

По словам Андриевского, сейчас тепловизоры закупают компании по всей России. «Было бы разумно сказать, что тепловизоры — это товар стратегического значения. Желательно, чтобы государство из продажи реквизировало их и раздавало по целевому назначению, чтобы принести максимальную пользу», — отметил он.

Высокоточный тепловизор предназначен для дистанционного определения температуры у людей и предметов, находящихся рядом с ним. В обычных ситуациях им пользуются в основном спасатели и военные.

Дефицит некоторых товаров в России связан с распространением коронавируса. В первую очередь, россияне начали скупать медицинские маски, антисептики, крупы, туалетную бумагу и влажные салфетки. Сейчас в аптеках по-прежнему существует дефицит масок и антисептических средств, а в интернете появились спекулянты и мошенники.

Ранее в марте эксперты предсказали дефицит еще одного товара — презервативов. Рост продаж связан с боязнью заводить детей из-за неопределенности будущего, а также с тем, что люди вынуждены сидеть на карантине из-за пандемии коронавируса.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лечение иглоукалыванием: что важно знать
Лечение иглоукалыванием: что важно знать
Рошаль рассказал, как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом
Рошаль рассказал, как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом
Россия и США отказались от инспекций по ракетному договору из-за коронавируса
Россия и США отказались от инспекций по ракетному договору из-за
В США попросили сократить добычу нефти
В США попросили сократить добычу нефти
"Роснефть" объявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
"Роснефть" объявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь его стране и исполнил "Есть только миг"
Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь его стране и
Многослойные марлевые маски эффективно защищают от инфекции — Мурашко
Многослойные марлевые маски эффективно защищают от инфекции — Мурашко
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Российские военные доставили гумпомощь в город в провинции Алеппо
Российские военные доставили гумпомощь в город в провинции Алеппо
Бывшего возлюбленного Бузовой из «Дома-2» задержали в трусах у мавзолея
Бывшего возлюбленного Бузовой из «Дома-2» задержали в трусах у
Эрдоган медлит, оппозиция негодует: туркам предписали добровольный карантин
Эрдоган медлит, оппозиция негодует: туркам предписали добровольный
Плутон станет ретроградным в апреле 2020 года
Плутон станет ретроградным в апреле 2020 года

Топ на сегодня

Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать деньги
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать
Российские специалисты продолжают дезинфекцию в пансионатах Ломбардии
Российские специалисты продолжают дезинфекцию в пансионатах Ломбардии
Александр Вучич: Сербия готова подарить Черногории аппараты ИВЛ
Александр Вучич: Сербия готова подарить Черногории аппараты ИВЛ
Польша: Ярославу Качиньскому нужны выборы любой ценой
Польша: Ярославу Качиньскому нужны выборы любой ценой
Американское издание заявило о нехватке золотых слитков в США
Американское издание заявило о нехватке золотых слитков в США

Еще по теме

Учёные изобрели материал, который скроет человека от тепловизоров
На Украине все поступившие в продажу iPhone 7 были ввезены нелегально
Кладовщик вынес товар на миллион рублей из спортивного магазина в Петербурге
Ветеран разведки и «Вымпела» прокомментировал взрыв в Петербурге