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В России предложили разрешить отправлять работников в вынужденный отпуск

В России предложили разрешить отправлять работников в вынужденный отпускДенис МантуровФото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Министерство промышленности и торговли России предложило разрешить предприятиям общепита и не продуктовой торговли отправлять персонал в вынужденный отпуск. Об этом этом говорится в письме главы ведомства Дениса Мантурова премьер-министру России Михаилу Мишустину, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Период отпуска может составить до шести месяцев. Отправленным в отпуск предложили платить ежемесячные пособия в размере до 80 процентов заработной платы. Выплаты должно осуществлять государство, говорится в письме.

В этом же документе Мантуров предлагает ограничить восемью процентами максимальную ставку кредитов для общепита и точек непродуктовой торговли в рамках поддержки отрасли на фоне пандемии коронавируса, а также предоставить каникулы по выплате процентов, погашению основного долга и выполнения обязательств для заемщиков — по кредитным договорам.

26 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ, ужесточающий меры по борьбе с коронавирусом. Так, с 28 марта по 5 апреля 2020 года прекращается работа объектов розничной торговли, однако аптеки и продовольственные магазины будут работать без ограничений. Свою работу приостанавливают рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, исключение составят обслуживание на вынос без посещения помещений и удаленная доставка готовых блюд.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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