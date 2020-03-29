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В России создали президиум правительства во главе с Мишустиным

В России создали президиум правительства во главе с Мишустиным
. Президиум российского правительства возглавил премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте ведомства.

Также в новый руководящий орган вошли: первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, главы МЧС Евгений Зиничев, МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу и Минюста Константин Чуйченко, а также Минтруда Антон Котяков, Минпромторга Денис Мантуров, Минздрава Михаил Мурашко, Минэкономразвития Максим Решетников и Минфина Антон Силуанов.

Согласно закону "О правительстве", цель образования президиума — решение оперативных вопросов. Его заседания будут проходить по мере необходимости.


Постановления президиума принимаются большинством голосов, но не должны противоречить законодательству. Кроме того, кабмин имеет право отменить их.

# Политика
По материалам: ria.ru

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