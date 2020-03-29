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В Ростове больницы не готовы к приему больных коронавирусом

В Ростове больницы не готовы к приему больных коронавирусом

Врачи сообщают, что медицинские учреждения фактически не готовы к приему пациентов с коронавирусом.

Стало известно, что Министерством здравоохранения была выбрана городская больница №4 для приема людей с пневмонией. Свое мнение по этому поводу решили высказать врачи, которые обладают информацией о состоянии данного медицинского учреждения.

Уточняется, что все комментарии были предоставлены анонимно. Врачи обратились в редакцию «DONDAY», чтобы сообщить, как на самом деле обстоит ситуация.

По словам специалистов, больница абсолютно не пригодна для приема, подобного рода, пациентов. В данном мед. учреждении не достаточно средств защиты для персонала, что может повлечь за собой новые случаи заражения коронавирусом. Известно, что в отделении инфекции находятся пациенты, проходящие проверку.

Также врачи опасаются, что если инфекционисты откажутся исполнять свои обязанности, не имея возможности обезопасить себя, то им на замену привлекут врачей других направлений. А те, в свою очередь, не понимая всю степень опасности, продолжат цепочку зараженных.

Подводя итог, врачи призывают к введению полного карантина среди населения и, естественно, снабжение медицинских учреждений всем необходимым для населения и медиков.

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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