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В США попросили сократить добычу нефти

В США попросили сократить добычу нефтиФото: Pixabay

Компания Plains All American Pipeline LP обратилась к американским производителям с просьбой сократить объемы добычи нефти, сообщает агентство Bloomberg.

Plains All American Pipeline LP предоставляет услуги по транспортировке, хранению, переборке нефти и газа. В письме компании просят принять меры по сокращению добычи нефти в ответ на пандемию коронавируса.

Как отмечает агентство, это может говорить о том, что нефтехранилища США переполняются в связи с сокращением потребления топлива в мире, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

Ранее агентство сообщило, что на рынке США возникли отрицательные цены на нефть. В связи с этим некоторые производители были вынуждены доплачивать за разгрузку хранилищ. Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, привел к падению спроса на нефтепродукты. В результате нефтеперерабатывающими предприятиями снижаются объемы переработки. Таким образом продавцы, которые не могут вывозить нефть танкерами, вынуждены резко снижать стоимость сырья.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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