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В Украине 5,4% больных с коронавирусом составляют дети в возрасте до 10 лет - Минздрав

В Украине 5,4% больных с коронавирусом составляют дети в возрасте до 10 лет - Минздрав
В Украине среди больных коронавирусной инфекцией Covid-19 дети до 10 лет составляют 5,4%.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Украины "Коронавірус_інфо".

"Зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших на Covid-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 29 марта, в Украине больше Covid-19 болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет - их 22% от общего количества инфицированных.

Кроме того, больных в возрасте от 11 до 20 лет сейчас 4,5%, от 21 до 30 лет - 12,5%.
Представители возрастной категории от 41 до 50 лет составляют 20,4% инфицированных коронавирусом, больных в возрасте от 51 до 60 лет - 21,3%.

Пациентов в возрасте от 61 до 70 лет среди пораженных инфекцией 11,9%, от 71 до 80 лет - 1,4%, от 81 до 90 лет - 0,2%.

Как сообщалось, в Украине лабораторно подтверждено 418 случаев Covid-19, из них 9 летальных, пять человек выздоровели.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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