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Весенние звездопады в апреле 2020 года

Весенние звездопады в апреле 2020 года

Апрель 2020 года не будет насыщен астрономическими событиями, но в это время будут активными сразу два метеорных потока, которые помогут сделать нашу жизнь чуть ярче. Астрологи расскажут, каковы их особенности.

В апреле будет много падающих звезд. Но если вы не увидите их или увидите недостаточно много, вы можете заранее спланировать наблюдение за небом во время следующего подобного события. Чтобы узнать, когда еще будут мощные метеорные потоки, ознакомьтесь с полным списком звездопадов 2020 года.


Лириды в апреле 2020 года

Самым главным потоком метеоров будет поток под названием Лириды. Он будет активен с 16 по 25 число, как и всегда. Пиком станет период с 21 по 23 апреля. В это время можно ожидать падения около 50 метеоров в час или 1 в минуту, что не является очень высокой плотностью, если сравнивать с другими мощными потоками.

Данное явление названо так в честь созвездия Лиры, которое является радиантом потока. Именно из этой области неба появляются обломки одноименной кометы, которые сгорают в атмосфере Земли ярким светом.

Это один из самых древних потоков, известных человечеству. О нем известно уже более двух с половиной тысяч лет. Многовековые наблюдения астрологов говорят о том, что Лириды вызывают повышение творческого потенциала людей. Особенно заметно это будет в период с 21 по 23 апреля, когда в головы многих из нас начнут приходить самые разные идеи, большое число которых окажется полезным в бизнесе и в работе.


Также Лириды хорошо влияют на сферу любви и на интуицию. Они провоцируют новые знакомства, помогают производить наилучшее впечатление на окружающих. Астрологи советуют в период с 21 по 23 число больше времени посвящать любимому человеку, ходить на свидания и флиртовать. Пользуйтесь талисманами любви, чтобы привлекать еще больше удачи.

Аквариды в апреле 2020 года

Этот поток имеет достаточно большой период активности — примерно с 19 апреля и по самый конец мая. В апреле пикового значения падения метеоров не будет, но в самом конце апреля их количество может достигать 20 в час.

Радиантом потока является созвездие Водолея. Название этого созвездия на латыни звучит как «Аквариус», именно поэтому данный поток и называют Акваридами. Источником частиц, которые ярко сгорают в атмосфере, является одна из величайших комет — комета Галлея.

Астрологически Аквариды начнут проявлять себя в самом конце апреля, а именно в последние пару дней месяца, когда плотность потока увеличится по сравнению с начальным этапом. Этот поток повышает вероятность значительных изменений во всех сферах жизни, особенно в сфере денег и работы. Люди становятся более продуктивными, когда активен поток Аквариды.

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По материалам: dailyhoro.ru

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