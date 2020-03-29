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Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию

Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию

МОСКВА, 29 марта/ Радио Sputnik. Жители аргентинской провинции Корриентес увидели в небе необычное явление и посчитали, что к ним явилась святая Дева Мария, сообщил портал esoreiter.

Как рассказали местные жители, неординарное знамения, якобы появившееся в небе в минувшую среду, 25 марта, не было похоже на солнечное, а напоминало фигуру человека, окруженного радужным сиянием.

Один из снимков этого явления чуть позже появился в соцсетях. Жители Аргентины заявили, что к ним приходила Дева Мария, чтобы спасти их страну от пандемии коронавируса или поддержать заболевших.


сообщило, что появление редчайшей рыбы обеспокоило Филиппины.
# В мире
По материалам: ria.ru

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