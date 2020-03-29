Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Власти назвали процент пациентов младше 40, подключенных к ИВЛ

Власти назвали процент пациентов младше 40, подключенных к ИВЛ

Власти назвали процент пациентов младше 40, подключенных к ИВЛ
Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

В штабе напомнили, что всем жителям столицы, независимо от возраста, следует оставаться дома, и подчеркнули, что в тяжелой форме болезнь протекает не только у пожилых людей.

"Почти половина больных с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных — 45%, 15% тяжелых пациентов меньше 40 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов почти 40% составляют люди младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет достигает 64%.


"Эти данные подтверждаются и примерами других стран", — добавили в штабе.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Андрей Липов возглавил Роскомнадзор
Андрей Липов возглавил Роскомнадзор
Умер писатель Юрий Бондарев
Умер писатель Юрий Бондарев
Власти назвали процент пациентов младше 40, подключенных к ИВЛ
Власти назвали процент пациентов младше 40, подключенных к ИВЛ
В России захотели отменить НДС
В России захотели отменить НДС
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
В Подмосковье мужчина погиб под колесами поезда
В Подмосковье мужчина погиб под колесами поезда
В России предложили разрешить отправлять работников в вынужденный отпуск
В России предложили разрешить отправлять работников в вынужденный
Россия отреагировала на слухи об «американском следе» в пандемии коронавируса
Россия отреагировала на слухи об «американском следе» в пандемии
Российские подростки устроили вечеринку в ночном клубе на фоне коронавируса
Российские подростки устроили вечеринку в ночном клубе на фоне
В Грузии не нуждаются в помощи Саакашвили в борьбе с коронавирусом
В Грузии не нуждаются в помощи Саакашвили в борьбе с коронавирусом
Роскомнадзор получил нового руководителя
Роскомнадзор получил нового руководителя
Патриарх призвал не слушать священников, выступающих против карантина
Патриарх призвал не слушать священников, выступающих против карантина

Топ на сегодня

В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом
Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

Еще по теме

Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке уменьшилось
Доля пациентов со старческой деменцией в США снижается