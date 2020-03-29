Власти назвали процент пациентов младше 40, подключенных к ИВЛ

Алексей Вольцев

Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

В штабе напомнили, что всем жителям столицы, независимо от возраста, следует оставаться дома, и подчеркнули, что в тяжелой форме болезнь протекает не только у пожилых людей.

"Почти половина больных с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных — 45%, 15% тяжелых пациентов меньше 40 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов почти 40% составляют люди младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет достигает 64%.

"Эти данные подтверждаются и примерами других стран", — добавили в штабе.