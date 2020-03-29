Военно-медицинский центр в Ростове сдадут уже в мае

Вадим Карасев

Строительство нового многофункционального медицинского центра в Ростове-на-Дону идет полным ходом. Работы ведутся круглосуточно в три смены. К строительству привлечены специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

По сообщению rostof.ru, окончание работ по созданию Военно-медицинского центра запланировано на 15 мая.

Из решения Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ следует, что будет построено в четырех военных округах 16 многофункциональных медицинских центров, одним из которых и является ростовский.

Медцентр Ростова-на-Дону будет крупнейшим в Южном Федеральном округе. Он будет укомплектован новейшим современным оборудованием и рассчитан на 160 койкомест.

Будущий медицинский персонал в обязательном порядке проходит обучение и курсы повышения квалификации в Военно-медицинской академии Министерства обороны РФ.