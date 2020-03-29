Возвращающиеся на родину украинцы возмущены требованием обязательной обсервации (фото, видео)

Лидия Мартынова

У граждан Украины, прибывающих в страну после 28 марта, начали требовать подписания обязательства о двухнедельной обсервации. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. Напомним, в сети показали, как эвакуированные из Вьетнама украинцы с боем прорвались из аэропорта «Борисполь».

«Решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта. Их дальнейшее возвращение — самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком — должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию», — сказал глава государства.

Это требование вызвало резкую реакцию у возвращающихся в Украину.

По словам одной из возвращающихся из Катара украинок, в соответствии с переданными им на подпись обязательствами двухнедельная обсервация должна быть платной, и проводиться в отеле в центре Киева по цене от 169 евро за человека в день.

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Пассажиры этих рейсов возмущены тем, что сотни людей, приехавшие из Италии, Испании, Германии, США, где десятки тысяч заболевших, спокойно разъехались по домам, а те, кто с Бали, где заболевших единицы, на принудительную, платную обсервацию.

Напомним, сеть шокировало пешее возвращение украинцев из Польши.

Фото Liga.net