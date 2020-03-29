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Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛФото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Заведующий отделением терапии Первого МГМУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман объяснил, почему большое число молодых пациентов с коронавирусом подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это не значит, что их состояние тяжелое, рассказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» 29 марта.

«Тяжесть болезни и искусственная вентиляция — это не синонимы. Поэтому я бы сейчас не стал по этому поводу вот так энергично волноваться, это надо просто накопить статистику и делать взвешенные выводы и взвешенные оценки», — заключил врач.

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет. По информации оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице, на искусственной вентиляции легких также находятся почти 40 процентов людей этой возрастной категории. Специалисты заявили, что оставаться дома нужно всем москвичам, независимо от возраста, поскольку только так можно остановить распространение инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей держать двухметровую дистанцию друг от друга в связи с распространением коронавируса в столице. Он также рекомендовал магазинам и аптекам, которые продолжают работать, по возможности сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им было проще соблюдать необходимую безопасную дистанцию.

Кроме того, мэр заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию, заразились уже 1014 человек.

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи. Накануне эти цифра была значительно ниже — 166,7 тысячи человек. Именно столько россиян сейчас находятся под медицинским наблюдением.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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