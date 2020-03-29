Законы, вступающие в силу с 29 марта

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»

Установлены единые принципы организации деятельности уполномоченных по правам человека в регионах, а также правовые основы взаимодействия их с органами государственной власти и институтами гражданского общества.

Определены статус уполномоченных, требования к кандидатам на эту должность, а также порядок назначения (избрания) на должность и освобождения от должности, срок полномочий.

Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 56-ФЗ «О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Установлена административная ответственность за отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к ним по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности или возрастом.

Факт подобной дискриминации влечёт за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

В случаях неоднократного отказа одному потребителю либо отказа двум и более потребителям одновременно административная ответственность наступает за каждый такой отказ в отдельности.

Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 57-ФЗ «О внесении изменения в статью 20 Федерального закона «О теплоснабжении»

Проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии к отопительному периоду будет осуществляться органами местного самоуправления совместно с единой теплоснабжающей организацией, с которой в соответствующей системе заключены договоры теплоснабжения, поставки тепловой энергии или теплоносителя, либо оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя.