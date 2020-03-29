Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Законы, вступающие в силу с 29 марта

Законы, вступающие в силу с 29 марта

Тема: Какие законы вступают в силу


Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»

Установлены единые принципы организации деятельности уполномоченных по правам человека в регионах, а также правовые основы взаимодействия их с органами государственной власти и институтами гражданского общества.

Определены статус уполномоченных, требования к кандидатам на эту должность, а также порядок назначения (избрания) на должность и освобождения от должности, срок полномочий.

Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 56-ФЗ «О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Установлена административная ответственность за отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к ним по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности или возрастом.

Факт подобной дискриминации влечёт за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

В случаях неоднократного отказа одному потребителю либо отказа двум и более потребителям одновременно административная ответственность наступает за каждый такой отказ в отдельности.

Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 57-ФЗ «О внесении изменения в статью 20 Федерального закона «О теплоснабжении»

Проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии к отопительному периоду будет осуществляться органами местного самоуправления совместно с единой теплоснабжающей организацией, с которой в соответствующей системе заключены договоры теплоснабжения, поставки тепловой энергии или теплоносителя, либо оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Лечение иглоукалыванием: что важно знать
Лечение иглоукалыванием: что важно знать
Рошаль рассказал, как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом
Рошаль рассказал, как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом
Россия и США отказались от инспекций по ракетному договору из-за коронавируса
Россия и США отказались от инспекций по ракетному договору из-за
В США попросили сократить добычу нефти
В США попросили сократить добычу нефти
"Роснефть" объявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
"Роснефть" объявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь его стране и исполнил "Есть только миг"
Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь его стране и
Многослойные марлевые маски эффективно защищают от инфекции — Мурашко
Многослойные марлевые маски эффективно защищают от инфекции — Мурашко
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Российские военные доставили гумпомощь в город в провинции Алеппо
Российские военные доставили гумпомощь в город в провинции Алеппо
Бывшего возлюбленного Бузовой из «Дома-2» задержали в трусах у мавзолея
Бывшего возлюбленного Бузовой из «Дома-2» задержали в трусах у
Эрдоган медлит, оппозиция негодует: туркам предписали добровольный карантин
Эрдоган медлит, оппозиция негодует: туркам предписали добровольный
Плутон станет ретроградным в апреле 2020 года
Плутон станет ретроградным в апреле 2020 года

Топ на сегодня

Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать деньги
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать
Российские специалисты продолжают дезинфекцию в пансионатах Ломбардии
Российские специалисты продолжают дезинфекцию в пансионатах Ломбардии
Александр Вучич: Сербия готова подарить Черногории аппараты ИВЛ
Александр Вучич: Сербия готова подарить Черногории аппараты ИВЛ
Польша: Ярославу Качиньскому нужны выборы любой ценой
Польша: Ярославу Качиньскому нужны выборы любой ценой
Американское издание заявило о нехватке золотых слитков в США
Американское издание заявило о нехватке золотых слитков в США

Еще по теме

Законы, вступающие в силу 13 января
Законы, вступающие в силу с 2 марта
Законы, вступающие в силу с 9 марта
Законы, вступающие в силу 16 сентября