Зарубежные ученые выяснили рецепт напитка, защищающего легкие

Вадим Карасев

Для укрепления иммунитета необходимо пить достаточно жидкости - в этом солидарны и иностранные, и российские ученые. Зарубежные исследователи установили, какой напиток будет самым актуальным при угрозе коронавируса.

В Минздраве россиянам уже предложили пить больше теплой и горячей жидкости в целях профилактики инфекций, пишет Царьград. А вот зарубежные ученые пошли дальше и предложили пить конкретный напиток. Речь идет о чае с куркумой. Именно он поможет оградить легкие от последствий коронавируса. Куркуму же рекомендовалось и щедро добавлять в повседневные блюда.

Дело в том, что в рамках исследования была выявлена способность данной специи оберегать легкие от хронической обструктивной болезни, аллергической астмы, фиброза и даже онкологии. Секрет такого эффекта кроется в особом веществе - куркумине, имеющемся в куркуме. Он способен подавлять в легочных тканях воспаления.

Данный эффект делает чай с куркумой прекрасным средством профилактики коронавируса, полагают иностранные ученые.

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