Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зарубежные ученые выяснили рецепт напитка, защищающего легкие

Зарубежные ученые выяснили рецепт напитка, защищающего легкие

Для укрепления иммунитета необходимо пить достаточно жидкости - в этом солидарны и иностранные, и российские ученые. Зарубежные исследователи установили, какой напиток будет самым актуальным при угрозе коронавируса.

В Минздраве россиянам уже предложили пить больше теплой и горячей жидкости в целях профилактики инфекций, пишет Царьград. А вот зарубежные ученые пошли дальше и предложили пить конкретный напиток. Речь идет о чае с куркумой. Именно он поможет оградить легкие от последствий коронавируса. Куркуму же рекомендовалось и щедро добавлять в повседневные блюда.

Дело в том, что в рамках исследования была выявлена способность данной специи оберегать легкие от хронической обструктивной болезни, аллергической астмы, фиброза и даже онкологии. Секрет такого эффекта кроется в особом веществе - куркумине, имеющемся в куркуме. Он способен подавлять в легочных тканях воспаления.

Данный эффект делает чай с куркумой прекрасным средством профилактики коронавируса, полагают иностранные ученые.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА! ПРИ ПРОБЛЕМАХ СО ЗДОРОВЬЕМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ, НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!

# Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Нефтегазовый законопроект Грэма — Менендеса: пострадает не Россия, а США
Нефтегазовый законопроект Грэма — Менендеса: пострадает не Россия,
Зарубежные ученые выяснили рецепт напитка, защищающего легкие
Зарубежные ученые выяснили рецепт напитка, защищающего легкие
72-летний отец Дэвида Бекхэма женится
72-летний отец Дэвида Бекхэма женится
Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
"Роснефть" заявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
"Роснефть" заявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
В России стали чаще покупать алкоголь, пишет СМИ
В России стали чаще покупать алкоголь, пишет СМИ
Бывшего главу Роскомнадзора назначили гендиректором «Газпром-Медиа»
Бывшего главу Роскомнадзора назначили гендиректором «Газпром-Медиа»
В Италии рассказали о нехватке денег на продукты
В Италии рассказали о нехватке денег на продукты
Россиянка решила обработать купюры в микроволновке и лишилась 65 тысяч рублей
Россиянка решила обработать купюры в микроволновке и лишилась 65
Кириенко объявил о старте конкурса "Большая перемена" для старшеклассников с большим призовым фондом
Кириенко объявил о старте конкурса "Большая перемена" для
Что смотреть онлайн 29 марта. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 29 марта. Расписание трансляций
Сланцевую нефть в США отдают уже с доплатой
Сланцевую нефть в США отдают уже с доплатой

Топ на сегодня

Лукашенко похвалил Трампа: Быстро сориентировался с коронавирусом
Лукашенко похвалил Трампа: Быстро сориентировался с коронавирусом
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать деньги
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать
Песков: поправки в Конституцию не вступят в силу без решения граждан
Песков: поправки в Конституцию не вступят в силу без решения граждан
В Канаде число жертв COVID-19 достигло 53 человек
В Канаде число жертв COVID-19 достигло 53 человек
В Чечне у трех человек выявили коронавирус
В Чечне у трех человек выявили коронавирус

Еще по теме

Ученые объяснили, почему женщинам вредно пить кофе
Медики рассказали, кому просто необходимо пить чай каркаде
Этот напиток запускает похудение без диет: ученые рассказали, что нужно пить, чтобы похудеть
Крепкий чай негативно сказывается на здоровье человека, - ученые