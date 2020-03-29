Зеленский обсудил с Кабмином секвестр госбюджета и потребовал вернуть маски в аптеки

Влада Некрасова

Президент Владимир Зеленский обсудил с Кабмином и главными госведомствами шаги по противодействию распространению коронавируса.Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.Совещание провели с помощью средств связи. В нем также приняли участие представители Генштаба, СНБО и правоохранительных органов.Обсуждали изменения в бюджет и доставку защитных масок к аптекам."В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в несколько десятков раз ценам, а по нормальным, доступным", – отметил президент.Также Зеленский анонсировал новые поставки средств индивидуальной защиты и медоборудования из Китая."На следующей неделе ожидаем прибытия еще нескольких самолетов", – заявил он.На завтра, 30 марта, запланировано внеочередное заседание Рады, на котором депутаты должны будут принять законопроекты, направленные на противодействие коронавирусу.